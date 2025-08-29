Comandarán mujeres al Senado desde septiembre próximo

La bancada de Morena en el Senado definió por unanimidad que la legisladora Laura Itzel Castillo Juárez será la próxima presidenta de la Mesa Directiva durante el segundo año de la actual Legislatura, en lo que marcará un hecho histórico: la conducción del órgano legislativo recaerá únicamente en mujeres propuestas por el grupo mayoritario.

El nombramiento se formalizará este viernes en el pleno, en la sesión preparatoria previa al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, programado para el lunes.

Durante la tercera reunión plenaria de Morena, las senadoras y senadores también eligieron a Verónica Camino Farjat como vicepresidenta y a Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can como secretarias.

“Seré institucional”

Tras su designación, a través de su cuenta de la red social X, Castillo agradeció a sus compañeros de bancada la confianza depositada en ella:

“Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar. Continuaremos por este camino, voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo. Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México”, posteó la próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Castillo Juárez egresó como licenciada en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre 1976 y 1981.

Su experiencia legislativa inició en 1991 como asambleísta propietaria en la II Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (1991-1994), donde coordinó la fracción parlamentaria del PRD. Posteriormente, fue diputada federal plurinominal en la LVII Legislatura (1997-1999), integrando comisiones de Ciencia y Tecnología, Ecología y Medio Ambiente, Energía y Equidad y Género; y en la LXI Legislatura (2009-2012), como secretaria de la Comisión de Energía, entre otros cargos.

Reconocimiento a su trayectoria

La senadora Beatriz Mojica Morga destacó que el nombramiento de Castillo responde a su amplia trayectoria política y social.

“Da mucho gusto que una mujer con gran trayectoria en la izquierda llegue por sus méritos propios a la presidencia del Senado. Se trata de una mujer muy comprometida con la lucha social por los que menos tienen. Estoy segura de que le dará al Senado la experiencia y la serenidad que se requieren en estos momentos”.

Mojica añadió que esta integración, conformada en su totalidad por mujeres, “representa los valores y principios de la Cuarta Transformación y la experiencia legislativa necesaria para estar en estos espacios”.

Por su parte, Verónica Camino Farjat, próxima vicepresidenta, celebró su nombramiento y aseguró que trabajará “con apego a la ley y en unidad para fortalecer el proyecto de nación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Mientras que, Mariela Gutiérrez Escalante afirmó que “es tiempo de mujeres” y que, junto con sus compañeras, dirigirá los trabajos parlamentarios con responsabilidad y compromiso con el pueblo mexiquense y el país.