Con inversión de 280 millones de pesos, Tere Jiménez inaugura planta de TAFE en Aguascalientes

Aguascalientes se posiciona como una de las cinco entidades más competitivas de México, con una economía que crece al doble del promedio nacional.

En lo que va de la administración, el estado ha alcanzado un récord histórico de exportaciones por más de 33 mil millones de dólares a países de los cinco continentes.

Con una inversión de más de 280 millones de pesos y la generación de 250 empleos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la nueva planta de ensamble de la empresa TAFE (Tractors and Farm Equipment Limited), ubicada en Vesta Park.

Durante el evento, la gobernadora dio la bienvenida a la compañía de origen indio y destacó los lazos estratégicos entre la India y Aguascalientes.

“Bienvenidos al Gigante de México, los recibimos con los brazos abiertos. El trabajo y la amistad son el espejo en el que la India y Aguascalientes se reconocen como aliados cercanos y estratégicos. La economía de ambos pueblos es fuerte, dinámica e imparable: la India fue el país que más creció el año pasado con un 6 por ciento, y Aguascalientes fue un estado que creció más del 6 por ciento. Agradezco esta alianza y la visita del señor embajador porque habla mucho de la presencia de Aguascalientes en el mundo”, expresó.

Tere Jiménez subrayó que ambos territorios coinciden en el impulso a sectores estratégicos como el automotriz, las energías limpias, la manufactura, el comercio electrónico, el turismo y la formación de talento especializado. Recalcó que Aguascalientes ofrece a los inversionistas un entorno de paz, seguridad, certeza jurídica y un estado de derecho sólido, que posicionan a la entidad como una de las cinco más competitivas del país y una de las tres con mejor desempeño económico.

“Nuestra economía crece al doble del promedio nacional. En esta administración, las exportaciones estatales alcanzaron un récord histórico de más de 33 mil millones de dólares, con destino a países de los cinco continentes”, añadió.

Por su parte, Sandeep Sinha, CEO de TAFE, resaltó que la empresa, con 65 años de trayectoria y 14 mil empleados a nivel global, fabrica más de 160 mil tractores al año, lo que la convierte en la tercera más grande del mundo.

“Hace menos de un año decidimos tener presencia en México, y aquí estamos. Tenemos una oficina comercial en Querétaro y ahora una planta ensambladora en Aguascalientes. Esto no habría sido posible sin el apoyo del gobierno estatal. Elegimos bien a nuestros socios”, señaló Sinha.

También anunció que la empresa trabajará con proveedores locales, lo que abrirá nuevas oportunidades para el intercambio comercial con la India.

El embajador de la India en México, Pankaj Sharma, celebró esta asociación y destacó el potencial de Aguascalientes como polo de inversión.

“Aguascalientes tiene un ecosistema próspero de manufactura. La India ve en México un socio estratégico en innovación, movilidad sustentable, desarrollo tecnológico y energías limpias. También valoramos el enfoque en formación técnica y el desarrollo de habilidades locales. Este es solo el inicio de una colaboración sólida y duradera", afirmó.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, Esaú Garza de Vega, recordó que esta inversión es resultado de la gira de promoción que se realizó por la India en enero pasado, donde se promovieron las ventajas competitivas de Aguascalientes ante empresas internacionales.

En la ceremonia de inauguración también estuvieron presentes el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez; la presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, Mirna Medina Ruvalcaba; y el diputado Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del Congreso local.