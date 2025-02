Información sobre vuelos de drones de EU en territorio nacional busca vulnerar la soberanía de México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la información de medios estadounidenses sobre vuelos de drones del gobierno de Estados Unidos en territorio nacional pretende vulnerar la soberanía de México, pero que no tiene miedo a su homólogo norteamericano Donald Trump.

“No nos van a debilitar. Primero, porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio; no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada", respondió a pregunta específica sobre los referidos vuelos que, aseguró, no son ilegales porque forman parte de un protocolo, que no es nuevo.

“No hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación en donde se comparte la información, siempre en el marco de los cuatro principios esenciales de la colaboración entre EU y México en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía", dijo en su habitual conferencia mañanera.

La información interesada de medios de Estados Unidos, dijo en referencia a The New York Times y CNN, se difunde “porque quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional; jamás. Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno son uno solo. Aquí no hay divorcio y nosotros no mentimos nunca’’.

Desde Palacio Nacional, durante la conferencia matutina diaria y a pregunta específica sobre si tiene miedo a Trump, respondió que “¡no!".

“Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza, la convicción y sabe cuáles son sus principios, por qué uno va a tener miedo", dijo.

Su homólogo estadounidense, dijo, “tiene su manera de expresarse’’, pero que “hay, en este momento, diálogo, y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su Patria’’.

“Nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada; por supuesto que no", expresó.

Buena relación

Sheinbaum Pardo apuesta porque la relación con Trump sea buena.

“Yo tiendo a pensar que va haber una buena relación del presidente Trump y la presidenta de México. Somos dos países vecinos; no nos vamos a ir a ningún lado. Somos socios comerciales y tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tener una buena relación".

“En este momento estamos en un periodo, un proceso de pláticas, de negociación frente a esta decisión unilateral de la posibilidad de poner aranceles a México a pesar del tratado comercial que tenemos".

“De nuestra parte tenemos que buscar hasta el límite de nuestra soberanía y principios la mejor relación posible con los Estados Unidos porque somos socios comerciales, porque hay una gran integración económica y porque además viven 39 millones de mexicanos en Estados Unidos", precisó.

E insistió en que “no hay nada ilegal" con respecto al sobrevuelo de drones estadounidenses en territorio nacional. “Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora.

“Estos vuelos son parte de coordinación, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México y todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración de información para poder atender condiciones de seguridad en marcos de colaboración que están establecidos principalmente entre las Fuerzas Armadas y distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos".

“Entonces, no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación en donde se comparte la información, siempre en el marco de los cuatro principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía’’.

La pregunta es, finalizó, por qué salió la nota de los sobrevuelos en The New York Times.

“¿Quién le da la nota?, ¿qué quieren promover con la nota? Y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición como diciendo ‘es que la presidenta de Mexico es débil’, ‘tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de los Estados Unidos’, ‘hay violación a la soberanía’, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México’’.

rolando.ramos@eleconomista.mx