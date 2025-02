Inexistente, derecho al asilo en frontera norte

En violación a las obligaciones nacionales e internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos, en su frontera con México “es inexistente el derecho al asilo”, concluyó Amnistía Internacional (AI).

“Estas alarmantes conclusiones se derivan de las acciones ejecutivas de la administración Trump y de la creciente militarización de la frontera por parte del gobierno mexicano”, cita el reporte confeccionado a partir del informe “Vidas en el limbo: Las devastadoras consecuencias de las políticas de Trump sobre migración y asilo”.

La “demolición total del derecho de asilo por el gobierno estadounidense en la frontera entre Estados Unidos y México”, refiere, “no deja ninguna vía para que las personas migrantes y solicitantes de asilo sigan el proceso legal”; con base en la legislación estadounidense sobre inmigración, precisa, las personas que buscan asilo deben solicitarlo en un punto de entrada.

El nuevo informe de AI documentó el trato recibido por personas migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos, entrevistadas entre los días 3 y 9 pasados.

Detalló que en México, el gobierno envió a la frontera a 10,000 miembros del Ejército, lo que ha alimentado el clima de miedo entre las personas migrantes y solicitantes de asilo y ha dado lugar a detenciones y deportaciones masivas.

De acuerdo con la organización, aunque el uso obligatorio de la aplicación informática CBP One para solicitar asilo era ilícito, poner fin a su uso ha dejado a decenas de miles de personas atrapadas en México sin un lugar al que ir, y que los niños y niñas no acompañados están atrapados y no tienen forma de buscar seguridad.

“Sin las citas de CPB One, la gente está atrapada en una situación de riesgo y precariedad en el lado sur de la frontera, que es especialmente peligroso para las personas solicitantes de asilo mexicanas”, precisa el informe confeccionado a partir de testimonios de decenas de personas que sufren las consecuencias del cambio en las políticas de fronteras.

“Además de ordenar el despliegue específico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por todo el país, la administración Trump ha desmantelado el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, ha anulado derechos consagrados en la Constitución estadounidense —como la ciudadanía por nacimiento— y ha anunciado otras medidas cimentadas en el racismo y la supremacía blanca”, agrega.

La organización pidió al gobierno de EU “adoptar urgentemente soluciones que se ajusten a sus obligaciones en materia de derechos humanos y que abandone el juego de la política y deje de utilizar la vida de la gente para fomentar el miedo y facilitar la adopción de medidas fronterizas y migratorias cada vez más draconianas que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo”, y al de México dejar de “colaborar con las nocivas políticas de Estados Unidos sobre inmigración”.