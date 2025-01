Confirman misma metodología en medición de la pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se alista para absorber las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), uno de los órganos autónomos que el Congreso avaló desaparecer en un intento de llevar a cabo una simplificación administrativa.

Graciela Márquez Colín, presidenta del Inegi, dijo a medios de comunicación que se debe esperar a la modificación y publicación de leyes secundarias para conocer cuáles serán las nuevas atribuciones del instituto y, por lo tanto, saber qué será necesario hacer.

“Nosotros hemos sido respetuosos desde el anuncio de estas iniciativas, hemos dado seguimiento puntual (...) una cosa es la reforma constitucional y una cosa las leyes secundarias, donde se nos asignará exactamente cuáles son estas funciones (...) Las funciones que vamos a tener asignadas, y que hace poco tiempo las tenía el Coneval las vamos a tomar con el carácter autónomo que tenemos”, explicó la presidenta.

Recordó que, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Congreso tiene una ventana de 90 días para definir los detalles y modificar las leyes secundarias que se consideren para, en este caso, pasar las atribuciones del Coneval al Inegi.

“No puedo dar más detalles porque se está trabajando cómo va a ser la incorporación. Hoy por hoy, están siendo reformado todas las leyes en las que el Coneval está involucrado (...) Los funcionarios públicos, a diferencia de los ciudadanos, sólo podemos hacer lo que está definido en ley. Si no está definido en ley, no lo podemos hacer (...) Hoy (en el Inegi) no puedo hacer evaluación. En enero del 2025 no puedo hacer evaluación pero ,si hay una modificación en leyes secundarias que mandata al instituto a hacer una evaluación, el instituto tendrá que hacerlo, porque estamos mandatados por ley”, explicó.

El año pasado, el Congreso de la Unión aprobó la desaparición de siete ramos autónomos, entre ellos el Coneval, con el argumento de generar una simplificación administrativa y ahorros en el gasto público, pese a que los ramos eliminados apenas representaron 0.05% del presupuesto aprobado para el año pasado.

Medición y evaluación

Entre las atribuciones del Coneval se encuentran la medición de la pobreza así como la evaluación de programas sociales, y es esto último lo que ha generado dudas de cómo se llevará a cabo.

“La medición multidimensional (de la pobreza) se va a hacer, con la misma metodología y con los términos y calendarios que tenía establecido el Coneval. Eso no va a cambiar. No va a cambiar la metodología (...) ¿Lo vamos a hacer bien o mal? Lo vamos a hacer con el rigor técnico con el cual levantamos toda la información económica, sociodemográfica, geográfica, de gobierno, de seguridad, que hacemos cotidianamente. ¿Esto que quiere decir? Que vamos a ser transparentes. Que vamos a publicar las bases de datos, metodologías, el cuestionario, los metadatos, los tabulados, es decir, así trabajamos nosotros”, indicó.

Del lado de la evaluación, la presidenta expresó que se debe esperar a las reformas de leyes secundarias para conocer cómo quedará esa atribución, además de decidir con ello si se respetarán por completo las plazas de trabajadores que actualmente laboran en el Coneval.

Ana.martinez@eleconomista.mx