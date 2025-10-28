INE plantea multas por más de 34.3 millones de pesos contra los partidos políticos por afiliaciones indebidas

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) alista multas por más de 34.3 millones de pesos en contra de diversos partidos políticos por afiliar de manera indebida a decenas de personas entre 2021 y 2025.

Al resolver 129 procedimientos Ordinarios Sancionadores, la Comisión de Quejas y Denuncias dijo haber identificado 119 casos relacionados con presuntas afiliaciones indebidas que involucran a 897 personas; no obstante, detalló que 24 de estas personas desistieron de su queja; mientras que en 561 casos, no se acreditó la infracción, ya que los partidos presentaron documentos que demuestran su voluntad de afiliarse.

Es así que las sanciones involucran a sólo 310 personas, ya que en estos casos se logró acreditar la infracción por el uso indebido de sus datos personales y la vulneración a su derecho de libre afiliación por parte de diversos partidos.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Arturo Castillo Loza, señaló que, de aprobarse los 129 procedimientos por parte del Consejo General del INE, las sanciones propuestas representarían un monto acumulado de 34.3 millones de pesos.

Lo anterior debido a que los partidos políticos no presentaron pruebas válidas de consentimiento o las mismas tenían inconsistencias para realizar las afiliaciones.

Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE abordó asuntos específicos como el registro indebido de representantes de casilla del Partido del Trabajo (PT); en un primer caso propuso sobreseer el asunto por desistimiento y, en otro, una sanción económica por no acreditar la voluntad del ciudadano.

En otro asunto, se dio a conocer que se daría vista a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al acreditarse una infracción del partido Movimiento Ciudadano por omitir información, en las fechas establecidas en acuerdo del Consejo General, sobre el género de las candidaturas para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las gubernaturas de Jalisco, Yucatán, Tabasco y Veracruz, por lo que se propone imponer una amonestación pública al partido.

De igual forma, la Comisión destacó el esfuerzo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) por avanzar en el rezago de dichos procedimientos.

Finalmente, se reservaron ocho casos para votación diferenciada, debido a la caducidad de los casos, al haber transcurrido más de dos años sin resolución.

Sin embargo, avalaron dar vista a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para que inicie el procedimiento que corresponda y, en su caso, valore si se procede dar vista al Órgano Interno de Control (OIC), para que determine lo que a derecho convenga en los casos de dilación en la resolución de estos asuntos.