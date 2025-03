INE alerta sobre la falta de recursos para sacar adelante la elección judicial

El INE alertó que a tan sólo dos meses y medio de que se lleven a cabo los comicios para elegir jueces, magistrados y ministros, no cuenta con los recursos mínimos que solicitaron para poder sacar adelante una elección de este tamaño.

Al analizar el primer Informe bimestral sobre la situación presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio fiscal 2025, la consejera Dania Ravel recordó que ante la falta de recursos para llevar a cabo la elección judicial, derivado de un drástico recorte presupuestario, este instituto solicitó una ampliación de recursos por 1,511 millones de pesos.

No obstante, destacó que únicamente se autorizaron 800 millones de pesos, con lo cual, se prevé que la instalación de mesas directivas seccionales se reduzca de 84,222 a 73,850.

En este contexto, se dio a conocer que el INE ya gastó los primeros 372 millones 718,187 pesos de esta ampliación para temas como la capacitación electoral, educación electoral y difusión institucional.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente nos autorizó la cantidad de 800 millones de pesos, esto quiere decir que aunque podremos disponer de más recursos para el cumplimiento de las actividades del INE en la organización de la elección extraordinaria del Poder Judicial Federal, no tendremos ni siquiera los recursos mínimos que solicitamos para poder sacar adelante una elección, ya de por sí de menor escala a la que tuvimos en 2024 con más de 170,000 casillas”, resaltó.

Por su parte, el consejero Martín Faz Mora, señaló que es necesario agilizar la asignación de los montos presupuestales lo antes posible, de lo contrario, dijo, “no podremos contar con los servicios, productos y personal que se señaló como indispensable para la organización de los procesos electorales”.

Cuestionan ahorros

De acuerdo con el informe, al culminar el primer bimestre del 2025, el INE han generado ahorros por un total de 73 millones 430,100 pesos; dicha situación fue cuestionada por consejeras, quienes alertaron que esto recursos pueden ser resultado de que se dejan vacantes diversas plazas, por posibles despidos o por recortes a los sueldos.

“El informe no explica si estos ahorros y economías se han obtenido porque no se han ocupado las plazas vacantes o si se ha despedido a personal o si se han disminuido las remuneraciones. Es importante que esto se explique… para tener claridad del origen del ahorro y de que este no genere un efecto negativo en el cumplimiento de las funciones institucionales”, señaló la consejera Dania Ravel.

En el mismo sentido, la consejera Claudia Zavala, llamó a detallar el origen de los ahorros, pues lamentó que el INE tiene una historia a partir de los recortes presupuestales en los que autoriza como medida de austeridad la reducción de plazas, lo que, añadió, genera mayor carga de trabajo para el personal.

“Algo que me parece que también tiene efectos para el personal del Instituto, que es que una plaza no se ocupe por lo menos 15 días para que se generen este tipo de ahorros, o que no se contraten ya plazas que están vacantes.

“¿Y esto qué ha generado en el Instituto? Pues una tensión y un estrés laboral muy fuerte porque lo que tienen que hacer normalmente algunas personas, cinco personas, pues sí hay una plaza vacante, se va a dejar vacante para generar ahorro y lo está haciendo un menor número de personas, a pesar del mayor número de actividades que tenemos”, subrayó.