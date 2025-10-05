Huracán Priscilla provocará lluvias torrenciales en 5 estados, advierte Conagua

El huracán Priscilla (categoría 1 en la escala Saffir-Simpson) podría generar lluvias de torrenciales a muy fuertes en al menos cinco estados de la República Mexicana, advirtió la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La dependencia precisó el pronóstico de lluvias:

Torrenciales: Michoacán (costa y oeste).

Intensas: Jalisco (costa y este), Colima y Guerrero (oeste y costa).

Muy fuertes: Nayarit

Chubascos: Baja California Sur (costa y sur).

De igual manera se pronostican rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora (km/h) en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; de 40 a 50 km/h en la costa oeste de Guerrero, así como oleaje de 4 a 5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 m en la costa oeste de Guerrero.

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la dependencia precisó que a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizó a 460 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 770 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 6 km/h.

En coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos de América, Conagua indicó que se mantiene la zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Conagua reiteró su advertencia sobre que las lluvias podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Evacuación

La Unidad Estatal de Protección Civil de Colima (UEPC) informó que Priscilla continuará provocando lluvias fuertes en los diez municipios del estado y que debido a que el mar de fondo representa un alto riesgo para la población, ayer por la tarde inició la evacuación preventiva de las personas que se encontraban en las playas.