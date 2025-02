Harfuch niega que haya cambios en plan de seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió que la actual estrategia en materia de seguridad pública, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, no él, aclaró, sea diferente a la instrumentada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Otra cosa que se ha mencionado es un supuesto cambio de estrategia, que ahorita hay una estrategia nueva; pero la verdad es que no lo es. El expresidente (Andrés Manuel) López Obrador inició la estrategia de seguridad con atención a las causas”, afirmó durante la Segunda Reunión plenaria de los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Senadores, previo al inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

“La presidenta (de la República) es la que dirige la estrategia de seguridad, como lo hizo en la Ciudad de México. Ese es el principal componente de la estrategia de seguridad, cuando el mando asume la responsabilidad de lo que se está haciendo”.

Sheinbaum, aseguró, dirige todos los días la estrategia de seguridad en México y dijo sentirse honrado de compartir la tarea en la materia con el gabinete de seguridad, que integran los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles, respectivamente, y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

“Se atienden las causas que generan la violencia y la violencia; son acciones paralelas”, explicó, y que siete estados concentran 50% de los homicidios que se cometen en el país.

“Si no atendemos las causas, si no damos mejores oportunidades a los jóvenes difícilmente vamos a tener resultados distintos, porque no se puede combatir violencia con violencia”.

Aclaró, que eso no implica “que la autoridad no vaya a actuar”.

“Como se hizo en la Ciudad de México, al mismo tiempo que se atendían las causas, se realizaban acciones con la policía y la Fiscalía de la Ciudad de México. El principal eje del gobierno de México es atender las causas, pero las acciones del gabinete de seguridad para detener a los generadores de violencia son todos los días”, dijo.

El senador con licencia detalló que al estar la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena, “una institución tan seria, con tanto prestigio en la población” se garantiza estabilidad en su desarrollo, y que hay una “estrategia clara que está funcionando”.