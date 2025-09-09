Gobierno inicia construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo

El gobierno de México dio este martes el banderazo de arranque a la construcción del Tren del Norte, un proyecto ferroviario de pasajeros que unirá a la Ciudad de México con Nuevo Laredo.

Jesús Esteva, secretario de Comunicaciones y Transportes, destacó que el compromiso comienza a materializarse con la puesta en marcha del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, de 396 kilómetros, dentro de los más de 1,200 km que recorrerá la línea completa.

El director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, detalló las características técnicas del proyecto durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal, como que los trenes operarán sobre vías dedicadas con velocidades de entre 160 y 200 km/h, beneficiando a más de 7 millones de pasajeros al año.

Según lo dicho por el funcionario, en este tramo inicial se construirán 105 km de vías, una estación en Villaldama, además de 15 pasos vehiculares, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje. La obra generará más de 4,700 empleos directos y 14,600 indirectos.

Mientras que Samuel García, gobernador de Nuevo León, subrayó el impacto económico y social que tendrá la obra: “Este proyecto va a traer muchísimo empleo, muchísima derrama (…) además va a colindar con proyectos de infraestructura muy importantes del estado, como la línea 4 y 6 del transporte público en Monterrey”.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reiteró que este proyecto forma parte de una red ferroviaria que busca recuperar el transporte de pasajeros en el país.

“Recuerden que este es el tren que va desde Ciudad de México hasta Nuevo Laredo. Se está construyendo México-Querétaro por los ingenieros militares, por el agrupamiento Felipe Ángeles y el siguiente tramo es este que estamos construyendo en el norte y el próximo año ya vamos a licitar las siguientes partes”, precisó la titular del Ejecutivo federal.