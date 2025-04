El Gobierno de la Ciudad de México da a conocer la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030

“Nuestra visión de estado tiene como guía la lucha por la justicia y la verdad, principios que orientan todo nuestro quehacer institucional, nos convoca entonces un compromiso ineludible con los derechos humanos, con la verdad y con la justicia”: CBM.

Ciudad de México a 28 de abril de 2025.- El día de hoy, en un acto que contó con la presencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, autoridades del gobierno capitalino, representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, familiares, alcaldes y alcaldesas, así como el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, y la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Maestra Berta María Alcalde Luján, se presentó la “Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030”, como resultado de un diálogo constante y enriquecedor con las familias buscadoras, organizaciones de la sociedad civil y expertos, que marca un antes y un después de la manera en que la capital aborda esta problemática.

La Jefa de Gobierno reafirmó el compromiso indeclinable de todas las instituciones de la Ciudad de México con la búsqueda de personas desaparecidas, subrayando que "no estarán solas ni solos".

Durante el evento, Clara Brugada manifestó que “hoy presentamos esta propuesta que estoy segura que se puede y se debe seguir enriqueciendo, esta es entonces una de las tareas prioritarias, por eso desde ese momento instruí que se instalara el Gabinete de Búsqueda de las Personas Desaparecidas para reunirse todos los días y teniendo como responsables al Secretario de Gobierno y a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, y así ha acontecido. También es importante decir que nos vamos a seguir reuniendo con ustedes cada tres meses, vamos a tener una reunión de evaluación de todo lo que hoy estamos presentando, y que se convierte en una de las tareas prioritarias de nuestro gobierno.

“Nuestra visión de estado tiene como guía la lucha por la justicia y la verdad, principios que orientan todo nuestro quehacer institucional, nos convoca entonces un compromiso ineludible con los derechos humanos, con la verdad y con la justicia”, agregó.

“Quiero manifestar, mi solidaridad y mi compromiso, y el compromiso del Gobierno de la Ciudad, el compromiso del Gabinete de Seguridad y Paz y de las instituciones de la ciudad con las familias buscadoras; tengan la seguridad que no estarán solas ni solos. A nombre del Gobierno de la Ciudad de México quiero reafirmar el compromiso indeclinable de todas las instituciones públicas de esta capital con la búsqueda de personas desaparecidas”, acotó.

Enfatizó que La estrategia que se presentaba “es el resultado de un trabajo conjunto del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, un espacio de articulación de esfuerzos interinstitucionales que se reúnen todos los días para enfrentar todos los casos, pero también para construir esta estrategia, y también de la sociedad civil, de la recuperación de las propuestas, de las ideas y de las exigencias que integran a los colectivos de familias, también de organismos especializados, cuyo conocimiento, experiencia han sido esenciales para su construcción”.

Subrayó que la estrategia presentada se articula en torno a tres ejes fundamentales y más de cien acciones concretas, con el objetivo de fortalecer el sistema de búsqueda, garantizar la atención integral a las familias y prevenir la desaparición de personas.

La Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, se basa en 20 puntos relevantes:

Creación del Centro Integral de Apoyo y Búsqueda de Personas: Un espacio único donde las familias podrán reportar y recibir acompañamiento para la búsqueda inmediata, integrando en un mismo lugar a la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia y el grupo especializado de búsqueda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (operativo a partir de agosto). El gabinete de desaparecidos de la Ciudad de México seguirá sesionando diariamente y se propondrá un gabinete metropolitano con las autoridades encargadas de la búsqueda. De la Ciudad Instalación del Gabinete Metropolitano de Búsqueda: Sumando esfuerzos con las autoridades de búsqueda del Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla y Tlaxcala para una coordinación regional efectiva. Duplicación del Presupuesto de la Comisión de Búsqueda: Acompañado de la mejora de las condiciones laborales y el aumento de personal en las instituciones clave. En cuanto al registro de personas desaparecidas en la Ciudad de México, se partirá del Registro Nacional y se adoptarán los lineamientos que establezca la federación y el Sistema Nacional de Búsqueda de la Ciudad de México. Implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda Inmediata y un solo Fotoboletín de la Ciudad de México: Optimizando la búsqueda y la coordinación interinstitucional. Construcción del Centro de Resguardo Temporal para Personas Fallecidas No Identificadas y NoReclamadas: Asegurando un tratamiento digno y la entrega oportuna a sus familiares en caso de identificación. Creación del Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas de la Ciudad de México: Para su comparación sistemática con bases de datos de personas desaparecidas. Implementación del Plan de Identificación Genética de la Ciudad de México: Con una inversión conjunta del Gobierno de la Ciudad, la Fiscalía y el Poder Judicial, permitiendo la toma de muestras y el análisis de ADN para la identificación de cuerpos y el cruce con familiares de personas desaparecidas. La información genética se almacenará en el banco de ADN de la ciudad para comparar los perfiles de forma sistemática. Programa de Exhumaciones en el Panteón Civil de Dolores: Para la identificación de personas en la fosa común y su entrega digna a sus familias. Fortalecimiento de la Búsqueda en Campo con una Nueva Metodología Basada en Patrones: Con la participación activa de las familias para una búsqueda más organizada y sistemática. Se pondrá en marcha una unidad en la Fiscalía para agotar las acciones necesarias para la identificación de personas fallecidas y la búsqueda de sus familiares. Ningún cuerpo podrá enviarse a resguardo sin tener una comparación de huellas con el INE y sin tener su perfil genético. Se creará un protocolo para notificar y entregar de forma certera, digna, humana y eficiente, los cuerpos de las personas fallecidas una vez que son identificadas. Se dará prioridad a la búsqueda en campo utilizando una nueva metodología basada en patrones, con la participación activa de las familias. Este enfoque permitirá buscar varios casos al mismo tiempo de forma organizada y sistemática para avanzar en los territorios, descartando y agotando cada área de manera progresiva. Medidas Firmes para la Prevención de la Desaparición: Recuperación de espacios utilizados para el ocultamiento de personas, reforzando la seguridad, iluminación, controles de acceso, cámaras del C5. Fortalecimiento Tecnológico de Registros: Integrando información de juzgados cívicos, hospitales, albergues, centros penitenciarios y otros, incluyendo acuerdos con instituciones privadas. Priorización de la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares: Con el objetivo de detener a los generadores de violencia, vinculados con prácticas de desaparición y ocultamiento. Campañas de Difusión sobre Qué hacer ante una Desaparición y se relanzará nuevamente el número de Locatel, como un medio de primer contacto, pero también se lanzará una línea telefónica para la atención especializada del centro integral de apoyo y búsqueda de personas: Facilitando el reporte y la atención inmediata. Entrega de Brazaletes Identificadores a Personas con Condiciones Médicas: Para facilitar su auxilio y retorno a casa. Apoyo Psicológico y Emocional para Familias: Brindando un acompañamiento integral. Programas Especiales en el DIF para la Prevención de Desapariciones y Ausencias Recurrentes en Infancias y Jóvenes. Apoyo Económico e Integral para Infancias, Hijas e Hijos de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México.

“La atención a la desaparición de personas es una prioridad que no se puede posponer, cada paso de esta estrategia, desde la búsqueda inmediata, el acompañamiento integral a las familias, hasta la identificación forense se asume con igual importancia y responsabilidad en este año”, dijo.

Clara Brugada enfatizó que "en este proceso no se permite el burocratismo" y que el objetivo primordial es restituir el derecho a la verdad, la justicia y la memoria de quienes buscan a sus seres queridos.

“Quienes buscan a sus seres queridos les reiteramos, no están solas, no están solos, todo el aparato institucional de la Ciudad de México está volcando a la tarea restituir su derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria… convocamos a las y los habitantes de esta gran ciudad para que seamos parte y apoyemos en la búsqueda hasta encontrarlos, no vamos a descansar”, remarcó la Jefa de Gobierno.

Este anuncio representa un paso firme y coordinado en la lucha contra la desaparición de personas en la Ciudad de México, colocando a las víctimas y sus familias en el centro de la política pública y reafirmando el compromiso de las autoridades por encontrar, abordando este tema con la máxima seriedad, responsabilidad y siempre del lado de las víctimas, con respeto, eficiencia y profesionalismo.

El Gobierno de México, por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina, expresó su total compromiso y convicción para seguir trabajando de la mano con la Ciudad de México en esta estrategia, así como con el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y otras instituciones involucradas.

Agregó que este plan integral es resultado de un trabajo conjunto y exhaustivo de tres meses entre instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, colectivos de búsqueda, dependencias del Gobierno de México, organizaciones de la sociedad civil e incluso empresas privadas.

Por su parte, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Berta María Alcalde Luján, detalló los ejes estratégicos que conforman el plan y mencionó que se basa en tres ejes fundamentales: Todas y todos buscamos y localizamos; inversión de recursos y fortalecimiento institucional; así como prevención de desapariciones y combate a la impunidad.

En su intervención, el Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, destacó que este plan surge de las propias observaciones y demandas de los colectivos de búsqueda, quienes en reuniones previas señalaron la necesidad de una mayor articulación entre autoridades, la unificación de registros, la urgencia de retomar reuniones periódicas, el avance en las investigaciones, la sensibilidad hacia las familias, la información sobre los procesos, estrategias de búsqueda más efectivas, la agilización en la toma de denuncias y la dotación de equipos y personal especializado.

Cesár Cravioto dijo que la estrategia presentada se fundamenta en tres pilares esenciales:

Reconocimiento de las deficiencias institucionales existentes y el compromiso de corregirlas. Reconocimiento de la importancia de trabajar de manera conjunta y permanente con los colectivos y sus familias. Colocar en el centro de las políticas públicas la prioridad de disminuir las desapariciones, fortalecer labúsqueda inmediata y de larga data, y transformar el modelo de atención.

En uso de la voz, colectivos como Mariposas Destellando, Fundación Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, Familias Unidas por una Causa, Asociación Mexicana de Niños Robados, Una luz en el Camino, Asociación Civil Dulce Monse, Hasta Encontrarles, compartieron su experiencia con el fin de sumar esfuerzos y acompañar a quienes enfrentan esta lucha con valentía y esperanza.

Este plan representa un paso significativo en el fortalecimiento para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en la Ciudad de México, priorizando la coordinación interinstitucional, la atención a las familias y la implementación de estrategias especializadas.