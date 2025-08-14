Gobierno de Chihuahua y Federación acuerdan fuerza de tarea conjunta contra generadores de violencia

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en la que acordaron conformar una fuerza de tarea conjunta para reforzar las acciones de seguridad y detener a los principales generadores de violencia en el estado de Chihuahua.

Durante el encuentro, realizado en un marco de colaboración y coordinación institucional, se establecieron líneas de acción específicas que permitirán un intercambio ágil de información, la implementación de operativos coordinados y la aplicación de estrategias focalizadas en las regiones con mayor incidencia delictiva.

En la reunión, acompañaron a la mandataria estatal el fiscal general del estado, César Jáuregui, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, quienes reafirmaron el compromiso de las instituciones locales de trabajar a la par con la Federación, con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad de las familias chihuahuenses.