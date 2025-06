Gobierno de Chiapas y Lotería Nacional dignifican legado de la Reina Roja desde Palenque con Sorteo Superior

“Reintegrar su nombre al relato nacional no es sólo un acto de justicia para el pasado, es también una transformación de conciencia en el presente: un llamado a mirar con orgullo nuestro linaje femenino”, Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

La Mujer Indígena Maya, también llamada Reina Roja o Señora de la Sucesión, es motivo de encuentro, de reconocimiento y legado de las líderes que gobernaron en Palenque, por ello, el Gobierno de Chiapas y Lotería Nacional celebraron su huella en la historia con el Sorteo Superior No. 2848, realizado en la estación del Tren Maya.

Esta celebración fue presidida por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, en una labor que acerca la tradición de la suerte al interior del país y distingue a la Reina Roja, una de las cuatro mujeres que el Gobierno de México estableció en la imagen del 2025, Año de la Mujer Indígena.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, describió la riqueza cultural y ancestral de Palenque, un sitio que conjuga el pasado y el futuro, con su historia y su integración en la conectividad del sureste mexicano como parte del Tren Maya, ícono de la Cuarta Transformación y, hoy, escenario del Sorteo Superior No. 2848 que honra la historia de la Reina Roja.

"Desde este sitio monumental, rendimos homenaje a una mujer que emergió del silencio de los siglos: Ix Tz’ak-bu Ajaw, la Reina Roja, la Reina de la Sucesión. Hoy, ese legado resplandece como una presencia viva en la memoria del pueblo de México", afirmó.

Al reconocer el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez en la ejecución del sorteo que dignifica las raíces de Chiapas, Olivia Salomón recordó que con el descubrimiento de 1994 en la antigua ciudad de Palenque, dentro del Templo XIII, donde Fanny López acertó en que los restos del sarcófago eran de mujer, se abrió paso a la información que evidenció la participación femenina en cargos políticos de su época, como transmisora de conocimiento, poder y líder ceremonial.

La directora Olivia Salomón resaltó que al homenajear a la Reina Roja se respalda a los pueblos indígenas en la conservación de su tierra, su lengua y su cultura: "Reintegrar su nombre al relato nacional no es solo un acto de justicia para el pasado, es también una transformación de conciencia en el presente: un llamado a mirar con orgullo nuestro linaje femenino, y a dejar atrás la omisión, la sumisión y el silencio que han marcado la historia de las mujeres en estas tierras", dijo.

Agregó que el momento histórico que vive México con la primera Presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido un parteaguas en el reconocimiento del rol femenino en todos los ámbitos, muestra de ello es que el 2025, fue declarado por su gobierno como el Año de la Mujer Indígena, en un acto de justicia y conciencia nacional.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que no es casualidad rendir homenaje a la Reina Roja en un momento histórico para México, al contar por primera vez con una mujer en la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo gobierno está visibilizando no solo a figuras emblemáticas del pasado, sino también a todas las mujeres que hoy se desempeñan en distintos ámbitos de la vida pública y, sobre todo, en el núcleo más importante de la sociedad: la familia.

El mandatario reflexionó sobre el papel fundamental que tuvo la Reina Roja en su tiempo, al ser promotora de más de tres décadas de paz, superando periodos de violencia y conflicto para dar paso a una etapa de esplendor representada por el Templo de las Inscripciones, el arte, la ciencia y la medicina. Enfatizó que, al igual que en el plano nacional, en Chiapas existe autoridad moral para defender al pueblo.

“Nosotros aportamos paz a México y seguiremos por ese camino, porque es el camino que el país quiere, con dignidad y respeto. Hoy México se mantiene de pie gracias al liderazgo de una gran mujer. Nuestra Reina Roja del presente es Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó.

En su participación, la secretaria de Turismo del estado, María Eugenia Culebro Pérez, aseguró que Chiapas cuenta con escenarios naturales impresionantes, culturas vivas que atrapan corazones, tradiciones únicas y experiencias incomparables, por ello celebró que este sorteo foráneo, con sus entrañables “niños gritones”, sea el escenario perfecto para promocionar y difundir la riqueza que Chiapas tiene para ofrecer ante el mundo.

El director general de Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, mencionó que: “El Tren Maya no es sólo un medio de transporte. Es un símbolo de la transformación del sureste mexicano. Sus estaciones, inspiradas en el arte antiguo y la arquitectura milenaria, rinden tributo a la civilización maya, así como ese billete que hoy emite la Lotería Nacional honra a la Reina Roja”.

Al tomar la palabra, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, acotó que dedicar el sorteo a la Reina Roja se alinea al Año de la Mujer Indígena y, con ello, se reconoce un deber social que repara y brinda justicia histórica tanto a las mujeres como a los pueblos originarios: “Transformar a un país significa romper lazos de opresión, de desigualdad, de sometimiento”, afirmó.

En su discurso, la rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, arqueóloga Juana de Dios “Fanny” López Jiménez, sostuvo que el sorteo se lleva a cabo donde la Señora de la Sucesión entregó vida y obra a su pueblo y, con el descubrimiento de sus restos, se demuestra que las mujeres ocuparon lugares políticos destacados como gobernantes y líderes de sus comunidades.

El sorteo contó con la presencia de José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable; Jorge Cabrera Aguilar, presidente municipal de Palenque y el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, director del Grupo Mundo Maya.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Superior No. 2848 contó con un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 14412, la primera serie fue colocada para su venta en Ciudad de México, la segunda serie se dispuso para su venta en Matamoros, Tamaulipas. El segundo premio de un millón 440 mil pesos, correspondió al billete No. 59911, la primera serie se dispuso para su venta en Ciudad de México, la segunda serie fue colocada para su venta en canales electrónicos.

Los reintegros correspondieron a los números 2 y 1.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/superior/superior2848.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí: https://www.youtube.com/live/mLWcFkWDt2E?si=nL1jB_aa3vdqQaxO