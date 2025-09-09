Giran orden de aprehensión contra Ruffo Appel

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión en contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California por estar relacionado en un caso de huachicol.

Ayer la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, cuestionada sobre los señalamientos contra el exgobernador que estuvo en funciones entre 1989 y 1995, indicó que las indagatorias conducidas por la Fiscalía General de la República incluyen a un exgobernador de la entidad.

Las indagatorias federales apuntan a que el gobernador es señalado de estar relacionado con uno de los megadecomisos realizados de huachicol en el norte del país por parte de las autoridades federales en los últimos meses.

Del Pilar señaló que el combate al huachicol es parte de la estrategia en seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que estarán atentos a cualquier solicitud de apoyo que realicen las autoridades federales a la estatal.

Respaldan a exmandatario

El Partido Acción Nacional en Baja California respaldó al exgobernador.

Lizbeth Mata Lozano, dirigente local aseveró que el exmandatario estatal no ha recibido alguna orden judicial o notificación alguna sobre alguna acusación en su contra.

Mata Lozano señaló que es lamentable que el gobierno de Morena pretenda manipular la información para generar cortinas de humo y desviar la atención de la grave crisis que enfrenta ante los señalamientos que pesan sobre políticos, gobernantes y empresarios morenistas.

“A diferencia de los funcionarios de Morena que se escudan en fueros para evadir a la justicia, la conducta de Acción Nacional y de sus militantes ha sido de total transparencia”, dijo.

Y exhortó a que las investigaciones realizadas por las autoridades lleguen a los culpables del huachicol fiscal.