Tras fallo del TEPJF, el Comité de Evaluación del PJF está obligado a reactivar sus trabajos: Fernández Noroña

El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) para integrar el listado de candidatos a contender por 881 cargos de ministros, magistrados y jueces en la elección extraordinaria del próximo 1 de junio, está obligado a acatar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordena reactivar el proceso de selección que determinó suspender, afirmó Gerardo Fernández Noroña.

Sin anticipar qué procedería en caso contrario, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores aseguró que "tenemos una salida" para evitar dejar en estado de indefensión a los aspirantes a juzgadores federales que decidieron inscribirse para ser postulados por el Poder Judicial de la Federación.

"Sí, eso sí, (la decisión al respecto se tendría que tomar) antes del 31 (de enero). Si nos encontráramos ante una situación no prevista, para responder de una manera cuidadosa, la Junta de Coordinación Política (JCP) y la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores tienen facultades para tomar decisiones y resolver esos asuntos no previstos, que pudiera ser el escenario que ustedes me plantean", respondió ante la insistencia de la prensa sobre qué procede si el referido comité no acata el fallo del máximo tribunal del país en materia electoral.

Cabe recordar que el comité evaluador del Poder Judicial de la Federación (PJF) acordó el pasado día 7 suspender el proceso de selección de candidatos, en acatamiento de una suspensión dictada por un juez federal que involucra también a los comités evaluadores de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero que ambos decidieron no acatar.

Seis días después, en sesión privada el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revocar dicho acuerdo.

"Por mayoría, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó en contra de la propuesta para revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que acata la decisión dictada por un juez que ordenó suspender el proceso de selección de candidatos al proceso electoral para elegir juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros", informó el máximo tribunal constitucional del país, vía comunicado de prensa fechado el pasado día 13.

