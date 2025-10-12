Expo Potosí Industrial 2025 consolida a SLP como epicentro económico del Bajío

El evento reunió a líderes empresariales, diplomáticos y académicos en torno a la innovación, inversión y desarrollo regional.

Con gran éxito se llevó a cabo la Expo Potosí Industrial 2025, organizada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), que reunió a líderes empresariales, diplomáticos y especialistas en el Centro de Negocios Potosí.

El titular de la Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, destacó que el evento desarrollado el 9 y 10 de octubre, fue un epicentro de negocios, innovación y conocimiento, con paneles y conferencias sobre diplomacia económica, oportunidades de inversión, transformación digital, sostenibilidad e integración regional del Bajío.

Entre los participantes sobresalieron Rubén Minutti Zanata, cónsul general de México en San Antonio Texas; Guillermo Bernal (AmCham), Héctor B. Romo (KPMG México), Gabriel Padilla Maya (INA), así como los secretarios de economía de otros estados del Bajío, Esaú Garza de Vega de Aguascalientes y José David Aguilera Ramírez de Guanajuato, quienes coincidieron en fortalecer la colaboración interregional.

González Martínez subrayó que el Gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona impulsa una política económica sin límites, que consolida a San Luis Potosí como referente nacional en desarrollo industrial y atracción de inversiones.