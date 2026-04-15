Experto ve que distancia del PVEM con Morena responde a cálculo político

La decisión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de contender solo en 2027 por la gubernatura de San Luis Potosí y los cargos a disputarse en la Ciudad de México, sin aliarse con el Morena, no implica el rompimiento de la alianza con el partido oficial, sino “responde a un cálculo político”, afirmó Javier Contreras Vázquez.

“Esto no marca una ruptura de tajo en la alianza ni electoral ni parlamentaria. Seguramente habrá cosas que se quebrarán allí y que cambiará un poco la dinámica de la relación entre Morena y el Verde, pero veo lejano todavía que sea una ruptura total entre ambos partidos.

“Responde a un cálculo político, justamente para que el Verde mantenga el poder que ha logrado amasar y no entregárselo directamente en las manos al partido Morena”.

En entrevista con El Economista, el politólogo y profesor de la UNAM recordó que en 2021 hubo acercamientos entre el PVEM y Morena, específicamente para el caso de la gubernatura de San Luis Potosí, que no se concretaron.

Las alianzas electorales entre partidos políticos, dijo, no son totales.

“Puede haber algunos espacios, distritos, incluso estados donde los partidos políticos que forman parte de una coalición electoral no compitan en conjunto. Este podría ser uno de esos casos, donde el Verde Ecologista, sabiendo que tiene buenos números y buena aceptación en San Luis Potosí ha decidido presentar una candidatura por su propia cuenta”.

Habrá que esperar, amplió, para saber si el PT decide presentar una candidatura propia al gobierno potosino o contender de nuevo en alianza con el PVEM, como sucedió en el 2021, en lugar de aliarse con Morena.

En opinión del experto, el cálculo político es parte del pragmatismo que existe en materia electoral.

“Para el Verde es un asunto de supervivencia y de crecimiento del partido político. Por supuesto que si están en posibilidades reales de ganar una gubernatura de un estado, pues no necesariamente tendrán que hacerlo en alianza o, en su caso, que la alianza sea con una candidatura que encabece el Verde Ecologista de México”.