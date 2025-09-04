EU sanciona a empresas chinas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la empresa Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd., con sede en China, por su papel en la producción y venta de opioides sintéticos y otros químicos utilizados como agentes de corte en drogas ilícitas que llegan a territorio estadounidense.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también sancionó a Huang Xiaojun y Huang Zhanpeng, representantes de la compañía, señalados de coordinar envíos de sustancias prohibidas a clientes en Estados Unidos.

"El Tesoro utilizará todas las herramientas a nuestra disposición, incluyendo sanciones y enjuiciamientos, para detener esta epidemia que destruye vidas, familias y comunidades estadounidenses”, afirmó John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, más del 70 % de las muertes por sobredosis registradas desde 2021 están vinculadas a opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Los químicos producidos en China siguen siendo la principal fuente de precursores que abastecen el mercado estadounidense.

La investigación conjunta de la DEA y el FBI reveló que la red de Guangzhou Tengyue traficaba kilogramos de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia y a través de Estados Unidos, utilizando intermediarios locales y plataformas de criptomonedas.

Incautación de barriles

Por otro lado, el pasado 3 de septiembre, las autoridades estadounidenses anunciaron la incautación de precursores químicos destinados al Cártel de Sinaloa, en una operación internacional que interceptó 13,000 barriles —equivalentes a 300,000 kilogramos— de sustancias utilizadas en la fabricación de metanfetamina.

La fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, y el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, informaron que los químicos fueron interceptados en alta mar cuando eran transportados en dos buques procedentes de Shanghái, China, con destino a México.

“Se trata de la mayor incautación de precursores químicos para drogas realizada por Estados Unidos”, subrayó Pirro al presentar los contenedores en un almacén de Pasadena, al sureste de Houston.