EU sanciona a empresas chinas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la empresa Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd., con sede en China, por su papel en la producción y venta de opioides sintéticos y otros químicos utilizados.

FILE PHOTO: A sign marks the U.S Treasury Department in Washington, U.S., August 6, 2018. REUTERS/Brian Snyder/File PhotoBrian Snyder

Arturo Rojas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la empresa Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd., con sede en China, por su papel en la producción y venta de opioides sintéticos y otros químicos utilizados como agentes de corte en drogas ilícitas que llegan a territorio estadounidense.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también sancionó a Huang Xiaojun y Huang Zhanpeng, representantes de la compañía, señalados de coordinar envíos de sustancias prohibidas a clientes en Estados Unidos.

"El Tesoro utilizará todas las herramientas a nuestra disposición, incluyendo sanciones y enjuiciamientos, para detener esta epidemia que destruye vidas, familias y comunidades estadounidenses”, afirmó John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, más del 70 % de las muertes por sobredosis registradas desde 2021 están vinculadas a opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Los químicos producidos en China siguen siendo la principal fuente de precursores que abastecen el mercado estadounidense.

La investigación conjunta de la DEA y el FBI reveló que la red de Guangzhou Tengyue traficaba kilogramos de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia y a través de Estados Unidos, utilizando intermediarios locales y plataformas de criptomonedas.

Incautación de barriles

Por otro lado, el pasado 3 de septiembre, las autoridades estadounidenses anunciaron la incautación de precursores químicos destinados al Cártel de Sinaloa, en una operación internacional que interceptó 13,000 barriles —equivalentes a 300,000 kilogramos— de sustancias utilizadas en la fabricación de metanfetamina.

La fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, y el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, informaron que los químicos fueron interceptados en alta mar cuando eran transportados en dos buques procedentes de Shanghái, China, con destino a México.

“Se trata de la mayor incautación de precursores químicos para drogas realizada por Estados Unidos”, subrayó Pirro al presentar los contenedores en un almacén de Pasadena, al sureste de Houston.

Arturo Rojas

Reportero y licienciado en Ciencias de la Comunicación

