Espían a cárteles con naves para terrorismo

La Agencia Central de Inteligencia (CIA por su sigla en inglés) de Estados Unidos ha estado ejecutando misiones encubiertas de espionaje dirigidas a cárteles mexicanos utilizando drones MQ-9 Reaper, tecnología previamente reservada para operaciones antiterroristas en Siria, Irak y Somalia, así lo reveló la cadena CNN, que cita a funcionarios y exfuncionarios estadounidenses familiarizados con estas operaciones.

De acuerdo con el reporte, las misiones forman parte de una estrategia impulsada durante el gobierno del presidente Donald Trump para redirigir recursos de seguridad nacional hacia la frontera sur. Aunque los drones utilizados no están armados, la cadena subrayó que podrían ser equipados con cargas útiles para ataques de precisión si el gobierno estadounidense oficializa la designación de los cárteles como organizaciones terroristas transnacionales.

“La lucha contra los cárteles de la droga en México y en la región es una prioridad para la CIA”, declaró un portavoz de la agencia a CNN, asegurando que la institución está comprometida en contribuir a los esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico.

Además se detalló que, aunque anteriormente hubo colaboración con autoridades mexicanas en programas de vigilancia, las actuales operaciones de la CIA no han sido notificadas a las contrapartes mexicanas. Las misiones fueron reportadas al Congreso estadounidense mediante un procedimiento reservado para operaciones encubiertas que la agencia busca mantener en secreto.

Por otro lado, en un texto publicado por The New York Times, se indicó que el programa encubierto no comenzó en la actual administración, sino que inició bajo el mandato de Joe Biden, aunque se aseguró en ese momento las autoridades mexicanas tardaron en tomar medidas contra los laboratorios, utilizaron la información para realizar detenciones.

“Los drones han demostrado su capacidad para identificar laboratorios, según personas conocedoras del programa. Los laboratorios de fentanilo emiten sustancias químicas que facilitan su localización desde el aire”, precisó el texto.

Al tiempo que añadió que, de acuerdo con un funcionario estadounidense, los vuelos de espionaje se adentran “bastante en el México soberano”.

Desde el pasado 5 de febrero México desplegó a 10,000 guardias nacionales en la frontera con México con el fin de detener el tráfico de fentanilo a EU.