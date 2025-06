Encabeza Martí Batres entrega de beneficios a 200 personas acreditadas de FOVISSSTE de Ciudad de México

El director general del ISSSTE otorgó constancias de finiquito y beneficios a personas acreditadas del Fondo de Vivienda, como parte de la segunda etapa del programa de apoyos implementado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que ha beneficiado en su primera etapa a 149,000 derechohabientes

Inauguró el primer Kiosco Interactivo del FOVISSSTE en la Ciudad de México, que brindará servicio en el complejo del ISSSTE, ubicado en Buenavista

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la entrega de constancias de finiquito y beneficios a 200 personas acreditadas del Fondo de Vivienda (FOVISSSTE) de la Ciudad de México, y recordó que 400,000 derechohabientes serán apoyados en 2025 con congelamientos de saldo, quitas, reducción y condonaciones.

“¡Ya tenemos un camino para que las personas acreditadas de @FOVISSSTEmx tengan sus constancias de finiquito como las que entregamos el día de hoy! Llegaremos a las 400,000 personas beneficiadas con los programas de congelamiento de saldo, quitas y condonaciones. ¡Seguimos transformando al FOVISSSTE!”, compartió.

En el Auditorio Lázaro Cárdenas del complejo del ISSSTE, ubicado en Buenavista, Martí Batres subrayó que este programa, puesto en marcha a partir de la publicación del Decreto firmado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ya ha beneficiado a 149,000 acreditados de FOVISSSTE, por lo que refrendó al Fondo de Vivienda como un instrumento para garantizar este derecho.

“Quedamos que antes de que terminara junio se habría ayudado al primer paquete, que son 149,000 acreditados de FOVISSSTE. Bueno, ya al día de hoy esos 149,000 han sido todos apoyados, es decir, se cumplió con el primer paquete, con la primera etapa. (...) ¿Qué estamos haciendo? Convertir a FOVISSSTE en un instrumento para que la gente tenga vivienda y no en un instrumento para que la gente esté endeudada. FOVISSSTE no es un banco, FOVISSSTE es un instrumento para la vivienda social”, expresó.

Por otra parte, el director general inauguró el primer Kiosco Interactivo del FOVISSSTE en la Ciudad de México, que brindará a la derechohabiencia orientación y seguimiento a trámites, en el complejo del ISSSTE ubicado en Buenavista.

“Aquí la gente va a poder conectarse con la información respecto de los servicios generales del FOVISSSTE, pero también con información que tiene que ver con los programas específicos que se están llevando a cabo en esta coyuntura. Nos da mucho gusto porque significa darle un enfoque social a FOVISSSTE. (...) El uso de la tecnología al servicio de la gente”, expresó.

En el país operan cuatro Kioscos Interactivos de FOVISSSTE, el primero se encuentra en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila; el segundo en la Clínica Hospital (CH) de Palenque, Chiapas; el tercero en la Clínica Hospital del ISSSTE en Cabo San Lucas; y el cuarto en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) de Ecatepec, Estado de México, donde la derechohabiencia es asesorada por un operador mediante videollamada en caso de requerir la impresión de su estado de cuenta o solicitar trámites de crédito.

Por su parte, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, subrayó que esta entrega es parte de la segunda etapa del programa de condonaciones, en la que serán beneficiadas 135,000 personas acreditadas, cuyos apoyos se aplicarán de manera automática, directa, centralizada, con simplificación administrativa y retroactivo al 1 de enero de este año.

“Estamos ya iniciando la segunda etapa para beneficiar a más de 135,000 acreditados; todos estos beneficios se han aplicado con una simplificación administrativa también sin precedentes. (...) Después de actualizar los datos, los beneficiarios reciben la notificación y se les convoca a una asamblea a recibir esta constancia de finiquito”, indicó.

Maldonado Meza agregó que como parte de las acciones que se llevan a cabo en beneficio de las y los acreditados, se aprobó el día de ayer un programa para apoyar a que las personas de más de 80 años puedan liquidar su crédito, y se estableció otra medida a fin de que prevalezca el criterio de la tasa más baja en aquellos casos de adeudos problemáticos.

Finalmente, el representante de personas acreditadas de FOVISSSTE, Gilberto Abarca Jain, afirmó que este apoyo ha brindado certeza y seguridad a su familia, por lo que agradeció a las autoridades su implementación y deseó que cada vez más personas resulten beneficiadas.

"Este valioso apoyo, insisto, me da tranquilidad emocional, me da una estabilidad patrimonial y desde luego me brinda la facilidad de poder darle esta tranquilidad a mis familiares, es por ello que debemos agradecer este beneficio. Y que siga llegando a más compañeros, a un mayor número de trabajadores que estoy seguro va a seguir beneficiando de sobremanera a cada uno de nosotros”, concluyó.