Diputados prevén aprobar el Paquete Económico 2026 antes del 15 de noviembre

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el diputado morenista Ricardo Monreal, anunció que será antes del 15 de noviembre cuando el pleno de San Lázaro vote el Paquete Económico 2026.

En entrevista con medios, el también coordinador de la banda de Morena destacó que este miércoles comenzaron las reuniones de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, con lo que también arrancan los trabajos del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

En este contexto, recordó que antes del 20 de octubre, estas comisiones deben dictaminar la Ley de Ingresos, para luego pasar al pleno y ser enviada al Senado, donde tendrán hasta finales del mismo mes para aprobarlo, dado que es una ley en donde ambas Cámaras la aprueban.

Añadió que una vez que se apruebe en el Senado, a finales de octubre, como límite, “comenzamos el análisis aquí del Presupuesto, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y la someteremos al Pleno antes del 15 de noviembre, que es la fecha que establece la Constitución y la Ley”.

Asimismo, aseguró que se está intentando que el secretario de Hacienda y Crédito Público acuda a la Cámara de Diputados entre el 20 y 25 de septiembre, ello al señalar que se está ajustando la agenda, “pero también van a venir los subsecretarios todos estos días, los directores de Hacienda que tienen que ver con la explicación del Presupuesto o profundizar el conocimiento de rubros en donde la Cámara tiene dudas o los diputados y diputadas tienen algún cuestionamiento o que requieren de mayor información”.

Incluso, aseguró que hay voluntad política para que acudan los secretarios de Estado, que acordemos, ya sea al Pleno, a comisiones o a la Junta de Coordinación Política. “Tengo ya solicitudes de los grupos parlamentarios sobre los secretarios que cada grupo considera necesario que acudan a la Cámara de Diputados y lo haremos así”.

Defiende iniciativas aduaneras y arancelaria

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, destacó que las iniciativas presidenciales que envió la presidenta Claudia Sheinbuam en materia de aduanas y aranceles son dos reformas que ya se esperaban y que buscan atender las irregularidades en las aduanas “para que ya no se presenten, se combatan y se eviten. Esa es la intención de las dos iniciativas”, aseguró.

En el caso de la Ley Aduanera, Monreal Ávila dijo que a través de nuevas disposiciones se busca tener mayor control sobre agentes aduanales, mayores responsabilidades sobre funcionarios y servidores públicos y mayor eficacia en la introducción de mercancías del exterior a México.

“Sí hay una gran evasión, según lo describe la ley y hay un gran problema de elusión y también quizá de corrupción entre los que están involucrados en este tipo de redes de introducción de mercancías del exterior al país”, señaló.

Mientras que en el caso de la Ley arancelaria, tiene como fin establecer aranceles para todos aquellos países cuyas mercancías se introducen a México y no hay tratado o acuerdo comercial con ellos.

“Lo hace todo el mundo y todos los países del mundo cuidando su mercado interno y cuidando su producción nacional. En los países que no tenemos acuerdos comerciales, el país tiene el derecho de establecer cuotas arancelarias para que favorezcan, protejan a la industria nacional”, defendió.

Detalló que esta propuesta, también se va a revisar de inmediato, “pero el propósito es el mismo: el que otros países del mundo que comercializan con México, introducen mercancías a México, paguen una cuota compensatoria arancelaria y se proteja a la industria nacional, a los productores nacionales”.

Y rechazó que las reformas en materia arancelaria y aduanera sean por encargo de algún país extranjero; “se presentan estas iniciativas con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger la industria nacional”.

Plantean comparecencia de Secretarios de Marina y Sedena con Harfuch

Como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, Ricardo Monreal dio a conocer que su bancada plantea citar a comparecer al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto a los integrantes del gabinete de seguridad, entre ellos los secretarios de Marina, Raymundo Pedro Morales, y del Ejército, Ricardo Trevilla Trejo.

“Vamos a invitar a comparecer al secretario de Seguridad Pública y vamos a sugerir que puedan acudir los integrantes del gabinete de Seguridad, entre los que se encuentran los secretarios de Marina y de Sedena. Su función es muy delicada y lo entendemos. Normalmente, y la historia así lo demuestra, no comparecen ellos dos…Hoy vamos a sugerir al secretario de Seguridad puedan acompañarlo, por si hubiera algunas dudas respecto de la función que desempeñan, por parte de los diputados”, adelantó.