Detienen en Edomex a nueve extorsionadores

El gobierno federal informó de la detención en el Estado de México de nueve integrantes de un grupo denominado M4 dedicado a la extorsión secuestro y homicidio realizados en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tlalnepantla.

Dicha célula, se indicó, se dedicaba a extorsionar negocios de barbería, operadores de transporte público, en los municipios del Valle de México y estaría, a su vez, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Erick ‘N’, alias M4, Arturo ‘N’, Eduardo ‘N’, así como Marco Antonio ‘N’, Alejandro ‘N’, José Manuel ‘N’, Jhoan ‘N’, Brandon Ricardo ‘N’ y Gerardo ‘N’, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, quedaron a disposición de un Juez quien determinará su situación jurídica”, indicó el gabinete de seguridad mediante una nota de prensa.

De acuerdo con lo informado Erick “N” “era el segundo al mando dentro de una estructura criminal que era liderada por David ‘N’, alias el Davis, quien fue detenido en octubre del 2021 por dicha Institución y actualmente se encuentra interno en el Penal de Tenango del Valle, donde compurga una condena de 62 años de prisión por el ilícito de homicidio; por lo que Erick ‘N’ asumió el liderazgo de esta célula delictiva”.

Erick, se añadió, es investigado por los delitos por su presunta participación en el delito de extorsión en agravio.