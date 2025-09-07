Destaca Ismael Burgueño reducción del 50% en homicidios dolosos en Tijuana, resultado de la estrategia conjunta con el Estado y Federación

• La reducción acumulada a nivel estatal es del 36% en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Tijuana, Baja California.- El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, afirmó que Tijuana atraviesa su mejor etapa en materia de seguridad en los últimos diez años, al registrarse en agosto una reducción cercana al 50 por ciento en homicidios dolosos respecto del mismo mes de 2024.

De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Baja California, durante agosto de 2025 se contabilizaron 85 homicidios, en contraste con los 162 registrados en el mismo periodo del año anterior. A nivel estatal, la reducción acumulada alcanza 36 por ciento en lo que va de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El alcalde subrayó que estos resultados son resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido desplegar operativos conjuntos, incrementar la presencia de la Guardia Nacional y focalizar acciones en las zonas de mayor incidencia delictiva.

“La seguridad se construye en equipo: federación, estado y municipio estamos alineados para que Tijuana viva en paz”, expresó Burgueño Ruiz.

Asimismo, destacó que la ciudad se suma de manera activa a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, mediante campañas de prevención, difusión en espacios públicos y actividades de proximidad para proteger a familias y comerciantes. En este mismo sentido, Tijuana participará también en la Estrategia Estatal contra la Extorsión, impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en consonancia con las acciones del Gobierno de México para fortalecer la seguridad en el país.

“El trabajo coordinado demuestra que, con planeación y determinación, es posible devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Tijuana es hoy un ejemplo nacional en materia de seguridad, y no bajaremos la guardia. Aquí no nos tiembla la mano para seguir actuando con justicia y firmeza”, enfatizó el primer edil.

Finalmente, Burgueño Ruiz puntualizó que los avances alcanzados representan un punto de partida para consolidar una ciudad más segura.

“Estamos transformando a Tijuana gracias a la unión de esfuerzos con la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Marina del Pilar. Los logros son evidentes, pero lo mejor está por venir”, concluyó.