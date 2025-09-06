Despliegan operativo en Amozoc, Puebla para localizar a 11 personas desaparecidas

Las autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en el municipio de Amozoc, Puebla, con el objetivo de localizar a 11 personas reportadas como desaparecidas.

La estrategia, coordinada entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuenta con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, así como corporaciones municipales.

Patrullajes por aire y tierra

El despliegue involucra a 197 elementos que realizan recorridos en zonas urbanas, carreteras, la autopista y áreas serranas de la región. Para reforzar las labores de búsqueda se utilizan 42 vehículos, dos unidades blindadas, drones y un helicóptero, además de patrullajes aéreos y terrestres en puntos estratégicos.

El titular de la Agencia Estatal de Investigación, Jorge Cobián Esperón, señaló que el operativo responde a las instrucciones de la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, y al respaldo del gobernador Alejandro Armenta.

“Nuestra preocupación principal es el bienestar de estas personas porque hasta el momento sus familiares nos han reportado que no los han localizado y esa es nuestra preocupación y la de todas las instituciones que participamos en el operativo”, subrayó.

Compromiso institucional

La Fiscalía de Puebla destacó que la coordinación interinstitucional resulta clave para recabar información que lleve a la localización de los desaparecidos.

En tanto, el Gobierno de Puebla reiteró que la búsqueda de personas y la protección de las familias son prioridades de la administración estatal.

El operativo continuará en los próximos días hasta obtener resultados que permitan dar respuesta a las familias que esperan noticias de sus seres queridos.