Designación de cárteles como "terroristas" genera reacciones a favor y en contra en el Senado

La designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por Estados Unidos generó reacciones a favor y en contra en el Senado.

Desde la tribuna, la panista Lilly Téllez propuso, por tercera vez, modificar la Ley de Seguridad Nacional para “designar a los cárteles como terroristas y enemigos internos’’.

“A esos criminales que le declararon la guerra a México hay que aplicarles las leyes de la guerra, no las de la civilidad que sólo merecemos los civilizados, porque a los enemigos de la nación no se les rehabilita se les neutraliza, porque con los terroristas no se negocia se les combate. A los cárteles no se les tolera se les somete’’, afirmó.

Su correligionario Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, consideró que la política de abrazos no balazos “nos está pasando factura’’, y que “México no ha hecho su parte en términos de combatir al crimen organizado de manera frontal’’.

El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, alertó en el sentido de que “el gobierno de los Estados Unidos será implacable en el tema del combate al crimen organizado…"

El gobierno de México, expresó, “está señalado, tristemente, por ser un narco gobierno’’, señalamiento que tiene que aclarar.

“Hay que ser muy claros, el tema que tiene el gobierno de los Estados Unidos con México es que no hay confianza en su gobierno porque es un gobierno que está señalado por ellos de tener vínculos con el crimen organizado", aseguró.

Mientras que Gerardo Fernández Noroña (Morena), presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, dijo no compartir “la designación de terroristas porque con esa denominación se arroga el gobierno de Estados Unidos la posibilidad de intromisión en otra nación’’.

