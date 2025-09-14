Lectura 2:00 min
Desfile Militar 16 de septiembre: hora y dónde ver el primero encabezado por Claudia Sheinbaum
Por primera vez en la historia de México, el desfile será encabezado por la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo.
Como cada año y en conmemoración de la Independencia de México, el 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional Desfile Cívico-Militar en la Ciudad de México, y en esta ocasión será encabezado por la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo.
Horario del desfile cívico-militar por la Independencia de México
El desfile está programado para iniciar a las 10:00 horas y se prevé que concluya alrededor de las 13:00 horas. Sin embargo, en años anteriores las transmisiones comienzan a esa hora y el desfile arranca alrededor de las 11:00 horas para finalizar la señal a las 14:00 horas.
Por ello es importante estar pendiente de la transmisión.
Aunque aún no se ha definido la ruta del desfile cívico-militar, ha trascendido que en esta ocasión iniciará en Campo Marte; cabe recordar que habitualmente las Fuerzas Armadas se concentran en las inmediaciones del Zócalo de la CDMX, para avanzar por Avenida Pino Suárez y pasar frente a Palacio Nacional.
¿Dónde ver En Vivo el primer Desfile Cívico-Militar 2025 encabezado por Claudia Sheinbaum?
Televisión abierta:
- Canal Once
- Canal 22
- Plataformas digitales y redes sociales del Gobierno de México.
- De igual manera es posible que se sumen las televisoras Televisa y TvAzteca.
¿Dónde ver el desfile militar de manera presencial?
En caso de querer acudir al Zócalo capitalino, es recomendable llegar antes de las 8:00 horas e ingresar por Avenida 20 de Noviembre, en donde encontrarán diversos cinturones de seguridad y por lo que se recomienda no llevar objetos prohibidos.
Después de las 9:00 horas, las autoridades bloquean el acceso, y solicitan a los asistentes que acudan a las calles aledañas por donde circularán los militares, y poder apreciar así el desfile.
En este tenor, es recomendable acudir a las inmediaciones de Palacio de Bellas Artes o sobre Avenida Paseo de la Reforma.