Desfile Militar 16 de septiembre: hora y dónde ver el primero encabezado por Claudia Sheinbaum

Como cada año y en conmemoración de la Independencia de México, el 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional Desfile Cívico-Militar en la Ciudad de México, y en esta ocasión será encabezado por la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo.

Horario del desfile cívico-militar por la Independencia de México

El desfile está programado para iniciar a las 10:00 horas y se prevé que concluya alrededor de las 13:00 horas. Sin embargo, en años anteriores las transmisiones comienzan a esa hora y el desfile arranca alrededor de las 11:00 horas para finalizar la señal a las 14:00 horas.

Por ello es importante estar pendiente de la transmisión.

Aunque aún no se ha definido la ruta del desfile cívico-militar, ha trascendido que en esta ocasión iniciará en Campo Marte; cabe recordar que habitualmente las Fuerzas Armadas se concentran en las inmediaciones del Zócalo de la CDMX, para avanzar por Avenida Pino Suárez y pasar frente a Palacio Nacional.

¿Dónde ver En Vivo el primer Desfile Cívico-Militar 2025 encabezado por Claudia Sheinbaum?

Televisión abierta:

Canal Once

Canal 22

Plataformas digitales y redes sociales del Gobierno de México.

De igual manera es posible que se sumen las televisoras Televisa y TvAzteca.

¿Dónde ver el desfile militar de manera presencial?

En caso de querer acudir al Zócalo capitalino, es recomendable llegar antes de las 8:00 horas e ingresar por Avenida 20 de Noviembre, en donde encontrarán diversos cinturones de seguridad y por lo que se recomienda no llevar objetos prohibidos.

Después de las 9:00 horas, las autoridades bloquean el acceso, y solicitan a los asistentes que acudan a las calles aledañas por donde circularán los militares, y poder apreciar así el desfile.

En este tenor, es recomendable acudir a las inmediaciones de Palacio de Bellas Artes o sobre Avenida Paseo de la Reforma.