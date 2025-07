Darán nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió entregar, el próximo 6 de septiembre, las nuevas líneas de investigación desarrolladas por un grupo especial.

“Estamos reclamando que hay un retorno a la verdad histórica. Todas las detenciones realizadas confirman que estamos regresando a esa versión que encubre responsabilidades del Estado”, alertó Rosales.

Una de las exigencias centrales de los padres en la mesa de diálogo fue que el nuevo grupo investigador retome una línea clave: la de los 17 estudiantes que presuntamente fueron trasladados a la barandilla municipal la noche del 26 de septiembre de 2014.

El abogado indicó que existen indicios y pruebas sobre lo que pudo haber sucedido con ellos, pero esa línea no ha sido considerada con la debida seriedad.

Desconfianza

Respecto a la designación del nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, el abogado fue tajante: “Nosotros no damos cheques en blanco. Llevamos 11 años, fiscal tras fiscal, sin resultados”. Recordó que incluso fiscales previamente respaldados por el Ejecutivo terminaron envueltos en señalamientos de corrupción.

“La confianza se gana con resultados. Este nuevo fiscal tendrá que demostrar que su gestión será distinta y eficaz. Por ahora, no podemos confiar a ciegas”, apuntó.

Otro de los puntos abordados en la reunión fue la apertura del Ejército a colaborar con información.

La presidenta, según Rosales, aseguró que no está cerrada a que se siga investigando la posible implicación de instituciones castrenses.

No obstante, el abogado remarcó que los padres exigen hechos y no solo declaraciones: “Hasta ahora, no se han transparentado documentos clave ni se ha llamado a rendir cuentas a mandos militares”.

De cara al aniversario número 11 de los hechos de Iguala, el abogado informó que las movilizaciones y protestas de las familias seguirán realizándose de forma paralela a las mesas de diálogo. “Mientras no haya verdad y justicia, las protestas continuarán”, afirmó.

Sin coordinación

Por otro lado, sobre la reciente renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB),Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, el abogado de los padres señaló que, en el caso Ayotzinapa, las labores de rastreo no dependen de dicha instancia, sino de un equipo especial.

No obstante, reconoció que la salida de la anterior comisionada podría ser positiva para los colectivos de personas desaparecidas en el país, dado el bajo impacto de su gestión.