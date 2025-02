Convocatorias a universidades 2025: UNAM, IPN Y UAM, fechas clave, requisitos y más detalles

Si concluyes el bachillerato y deseas seguir con tu educación superior en instituciones públicas, toma en cuenta las convocatorias que la UNAM, IPN y UAM, lanzaron para su primer periodo de examen y que aquí te explicamos a detalle.

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

De acuerdo con la convocatoria que lanzó el pasado 13 de enero, el examen para ingresar en el ciclo escolar 2025-2026 se realizará del 17 de mayo al 8 de junio del 2025, y los resultados se darán a conocer el 17 al 21 de julio del mismo año.

La aplicación del examen se efectuará en la Ciudad de México y su área metropolitana, así como en las siguientes sedes foráneas:

León, Guanajuato*.

Mérida, Yucatán*.

Morelia, Michoacán*.

Oaxaca, Oaxaca*.

Querétaro, Querétaro*.

Santa Cruz, Tlaxcala.

*En estas sedes sólo se aplicará el examen a los aspirantes que desean cursar una de las Licenciaturas que se imparten en las entidades académicas ubicadas en dichos Estados.

Pasos que ya debiste de cubrir

Publicación de la convocatoria e instructivo : 13 de enero.

Llenado del formato de registro : 24 de enero y hasta las 16:00 horas del 4 de febrero.

Pago por derecho a examen de selección e identificación del aspirante : 24 de enero al 6 de febrero; la fecha límite para es hasta las 15:59 horas del jueves 6 de febrero.

Atención de aspirantes para aclaraciones en el registro al examen de selección : 27 al 31 de enero.

Imprime tu cita para acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital : 27 de enero al 7 de febrero.

Pasos por hacer

Hoja de datos estadísticos en TU SITIO : 27 de enero al 16 de mayo.

Guía para preparar el examen de selección : 27 de enero al 16 de mayo. Puedes obtenerla en TU SITIO de acuerdo con las indicaciones de la etapa 5 del Instructivo de la Convocatoria 2025, sin costo extra.

Impresión de la Boleta-Credencial en TU SITIO : 28 de abril al 2 de mayo. Sólo estará disponible en esas fechas.

Croquis de la sede del examen en TU SITIO : 28 de abril al 2 de mayo.

Atención de aspirantes con problemas en su Boleta-Credencial : 28, 29, 30 de abril o 2 de mayo. Sólo para aclaraciones, manda un correo adjuntando una imagen de una identificación oficial con fotografía a concursos_de_seleccion_2025@dgae.unam.mx y describe tu situación o acude al Local de Registro de Aspirante en Av. del Imán núm. 7, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 18:30 horas.

Aplicación del Examen de Selección : 17 de mayo al 8 de junio. No está permitido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

Programa de apoyo al ingreso en línea para aspirantes registrados en la modalidad a Distancia : 19 de mayo al 15 de junio. Considera que estudiar una licenciatura en la modalidad a distancia implica métodos, técnicas, habilidades, estrategias y medios de comunicación diferentes a los utilizados en la educación presencial.

Publicación de Resultados : 17 de julio. Para conocer tus resultados conserva tu Boleta-Credencial.

Obtén el diagnóstico del examen en TU SITIO : 17 al 21 de julio. En caso de ser persona seleccionada será necesario que realices el examen diagnóstico de inglés y que respondas la hoja de datos estadísticos (si cuando te registraste no la contéstate). Si eres seleccionado y tu ingreso corresponde a: sin antecedentes en la UNAM, cambio de ciclo o cambio de carrera, descarga tu cita en TU SITIO e imprime para entrega documental. El diagnóstico y la cita sólo estarán disponible en estas fechas.

Contesta el examen diagnóstico de inglés en línea : 17 al 21 de julio. Sólo estará disponible en estas fechas.

Obtención de documentación de ingreso en TU SITIO : 21 al 25 de julio. Si tu ingreso corresponde a: Bachillerato UNAM, sistema Incorporado a la UNAM, segunda carrera (si ya tienes el título UNAM), cambio de plantel, cambio de sistema y/o cambio de modalidad, en TU SITIO descarga e imprime tu documentación de ingreso. Sólo estará disponible en estas fechas.

Entrega de documentos originales, conforme a la cita que descargaste desde tu sitio : Si tu ingreso corresponde a sin antecedentes en la UNAM, cambio de ciclo o cambio de carrera, la fecha que corresponde es del 28 de julio al 1 de agosto en el Local de Registro de Aspirantes y el 5 o 6 de agosto en la sede que indique tu Cita. Si NO tienes alguno de los documentos que debes entregar o están en mal estado, solicita su reposición o duplicado a la instancia correspondiente, ya que de no entregarlos en tiempo y forma no podrás completar tu inscripción, aunque hayas sido seleccionado.

Obtención de documentación de ingreso en TU SITIO : 29 de julio y hasta las 15:00 horas del 4 de agosto. Si tu ingreso corresponde a: Sin antecedentes en la UNAM, cambio de ciclo o cambio de carrera, 24 horas después de haber entregado documentos en el Local de Registro de Aspirantes o en la sede que indique tu Cita, en TU SITIO descarga e imprime tu documentación de ingreso.

Inscripción en planteles : 4 al 8 de agosto. De acuerdo con la programación de cada plantel.

Inicio de clases ciclo escolar 2025-2026/1 : 11 de agosto.

La Máxima Casa de Estudios ofrece 133 licenciaturas en 21 facultades y 9 escuelas, además de que también tiene 2 institutos y 3 centros educativos a nivel nacional.

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

El Politécnico lanzó su convocatoria para el nivel superior modalidad escolarizada, en el periodo de agosto 2025 - febrero de 2026, bajo las siguientes características:

Prerregistro

El prerregistro comenzó desde el 1 de febrero y concluirá hasta el 22 de marzo del año en curso; es necesario para generar la Solicitud de Registro (Documento). Para hacerlo, da CLIC AQUÍ.

Es necesario crear una cuenta e iniciar sesión en la Plataforma de Admisión con un correo electrónico y una contraseña.

Habrá fechas asignadas de acuerdo con la primera letra del primer apellido del aspirante:

1 al 8 de febrero: A, B.

9 al 13 de febrero: C.

14 al 20 de febrero: D, E, F.

21 al 26 de febrero: G.

27 de febrero al 2 de marzo: H, I, J, K, L.

3 al 7 de marzo: M.

8 al 13 de marzo: N, Ñ, O, P, Q.

14 al 19 de marzo: R, S.

20 al 22 de marzo: T, U, V, W, X, Y, Z.

De acuerdo con la oferta académica, cuando realices este proceso, deberás elegir el área de conocimiento que prefieras y posteriormente dos opciones de carreras, pero no será posible colocar carreras de diferente área ni cambiar las opciones o el orden entre las mismas.

Si eliges como primera opción una de las carreras impartidas en alguna de las unidades académicas ubicadas en Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla o Zacatecas, tendrás que acudir presencialmente para atender las etapas que se indiquen en la Convocatoria.

Costo

El monto de recuperación es de 525 pesos para aspirantes mexicanos y 1,025 pesos para extranjeros. La aportación se realiza como lo indica el código QR ubicado en la parte inferior derecha de la Solicitud de Registro (Documento A), y en un máximo de 24 horas antes de la cita presencial señalada en el mismo documento, para la entrega del comprobante de depósito, toma de fotografía y registro.

Entrega del Comprobante de Depósito, toma de fotografía y registro

Las y los aspirantes deberán acudir personalmente a su cita en el horario y dirección señalada en la Solicitud de Registro (Documento A), únicamente con los siguientes documentos:

Solicitud de Registro (Documento A) impreso o digital.

Identificación con fotografía en original. Comprobante del depósito impreso.

Los aspirantes que manifiesten en la Solicitud de Registro (Documento A) tener una discapacidad y deseen atención personalizada durante las distintas etapas del proceso, deben de comunicarlo al personal del Instituto cuando acudan a su cita.

Cuando concluya el registro, el aspirante recibirá la Ficha de Examen (Documento B), con su fotografía e indicaciones (usuario y contraseña) para realizar el simulador de examen y el examen de admisión en línea.

La información adquirida es confidencial e intransferible, y en caso de resultar seleccionado, la fotografía del registro será la que se ocupe para la credencial de la institución; si dañas o extravías la Ficha de Examen (Documento B) que te entregaron, puedes ingresar en la Plataforma de Admisión para descargarla e imprimirla.

Preparación para el examen

Para realizar el examen de simulación y admisión, el aspirante debe descargar e instalar el Navegador Seguro (Lockdown Browser); pata obtenerlo da CLIC AQUÍ.

El programa puede descargarse e instalarse en diferentes equipos de cómputo las veces que sean necesarias. Una vez instalado, el aspirante puede ingresar en el portal https://ipn.edtest.ai con el usuario y contraseña señalados en la Ficha de Examen (Documento B).

El aspirante deberá desinstalar los programas que graben la pantalla del equipo de cómputo o similares, así como paquetería extra o de fábrica de las cámaras web, debido a que el Navegador Seguro los detectará y no les permitirá ejecutarse.

El aspirante debe confirmar el funcionamiento de la cámara web y micrófono con la opción de “lista de chequeo” (check list), la cual estará disponible al momento de ingresar en el Navegador Seguro.

Respecto a las especificaciones del equipo de cómputo, puedes consultarlas si das CLIC AQUÍ y luego revisas el apartado número cinco.

Simulador de Examen

Es una herramienta para que el aspirante conozca la estructura y funcionamiento del examen de admisión. Será aplicado conforme a la fecha y hora indicada en la Ficha de Examen (Documento B).

Este ejercicio será una práctica que permitirá resolver los ajustes que el equipo de cómputo necesite y así no tener problemas al momento de la aplicación del examen oficial; cabe destacar que el simulador no cuenta en la evaluación oficial.

Fecha del examen

El examen de admisión se aplicará en línea de acuerdo con lo señalado en la Ficha de Examen (Documento B). Las preguntas de la prueba serán relacionadas con el área del conocimiento que elegiste y sólo podrás usar: Hojas blancas, lápiz, goma y sacapuntas.

Si te registraste en las unidades la CDMX y la Zona Metropolitana, la fecha sería el sábado 31 de mayo o domingo 1 de junio de 2025.

Si te registraste en las siguientes unidades, la fecha sería el sábado 31 de mayo de 2025:

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG).

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Hidalgo (UPIIH).

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Palenque (UPIIP).

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, (UPIIAP) “Alejo Peralta” Puebla.

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Tlaxcala (UPIIT.

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Zacatecas (UPIIZ).

Consulta los resultados

Lo resultados de la prueba de admisión serán dados a conocer el sábado 05 de julio del año en curso, por medio de la página web del IPN: www.ipn.mx, siendo el único medio oficial.

El IPN tiene 69 carreras que se distribuyen en tres ramas académicas: Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias Médico Biológicas y Ciencias Sociales y Administrativas.

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

La UAM dio a conocer su convocatoria el 5 de enero pasado; los aspirantes deberán registrarse del 6 al 18 del mismo mes a través de su portal web, al cual puedes ingresar si das CLIC AQUÍ.

Si deseas hacerlo, toma en cuenta que te encuentras en los últimos días de registro, ya que la fecha límite para su primer proceso de selección en este año, concluye el próximo martes 18 de febrero.

Estos son las fechas y requisitos para formar para inscribirte e ingresar a nivel licenciatura en los trimestres 2025 Primavera y 2025 Otoño:

Publicación de la Convocatoria : 5 de febrero. Toda la información que necesitas saber para este punto, la encuentras en su convocatoria, para verla da CLIC AQUÍ.

Registro de solicitudes : 6 al 18 de febrero. En el mismo periodo de tiempo, deberás de subir tu fotografía digital, certificado o constancia de promedio y llenar el cuestionario socioeconómico.

Pago del examen : La fecha límite es el 24 de febrero y hay dos costos: para mexicanos, de 360 pesos, y para extranjeros, de 1,800 pesos.

Impresión del comprobante de registro para el Examen de Prueba : 9 de marzo

Conoce las instrucciones del examen en línea : A partir del 19 de febrero. Para conocer los detalles, da CLIC AQUÍ.

Aplicación del examen de prueba : entre 12 y el 17 de marzo.

Impresión del comprobante de registro para el Examen de Selección : 19 de marzo.

Aplicación del examen de selección : entre 24 y el 31 de marzo.

Publicación de resultados : 21 de abril.

Publicación de la lista complementaria : 10 de mayo.

Inicio de clases Trimestre 2025 Primavera : 26 de mayo.

Inicio de clases Trimestre 2025 Otoño : 1 de octubre.

La UAM cuenta con 83 planes de estudio y 84 opciones a nivel licenciatura, distribuidas en 5 unidades y 6 divisiones académicas.