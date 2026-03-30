Contrabando de plátano desde Centroamérica enciende alertas para productores nacionales

El incremento del contrabando de fruta procedente de Centroamérica y la lluvia ácida por la operación de instalaciones petroleras en Tabasco, que provoca el canelamiento del plátano, ha colocado al sector platanero del sur del país en una situación de crisis devastadora, que amenaza con escalar, denuncian productores locales.

De acuerdo con fruticultores de Tabasco y Chiapas, en los últimos meses se ha incrementado considerablemente el ingreso de plátano procedente de Guatemala y otros países de Centroamérica, lo que pone en riesgo la producción nacional, por la competencia desleal de mercancía introducida sin pago deimpuestos.

Los productores señalan que, si bien el precio del plátano es variable a lo largo del año, han registrado un desplome de hasta 50%.

En julio de 2025, el Diario del Sur documentó la caída de los precios del plátano en Chiapas entre octubre de 2024 y octubre de 2025: La caja de plátano Tabasco pasó de 120 a 60 pesos; el plátano soconusco, de 10 a cinco pesos; y el plátano Colima se mantuvo estable en 3.19 pesos. Esta situación responde a la sobreoferta provocada por el contrabando.

Entra de contrabando y se hace pasar por producto nacional

Contrabandistas trasladan constantemente cargamentos desde Guatemala hacia territorio mexicano, en particular hacia los municipios de Ciudad Hidalgo, Tapachula y Suchiate, aprovechando la frágil vigilancia y ausencia de controles fitosanitarios en la zona. Una vez en territorio nacional, la mercancía se traslada a fincas empacadoras principalmente en Chiapas, donde se mezcla con producción nacional o se empaca eliminando cualquier rastro sobre su origen.

Una vez que aparenta ser producto nacional, se insertan en cadenas de distribución que la colocan en los mercados y centrales de abasto de todo el país.

Estimaciones del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas señalan que ingresan semanalmente al menos 14 tráileres con cargas de plátano ilegal hacia territorio mexicano procedente de Centroamérica.

Eso ocasiona severas distorsiones de mercado, ya que los plátanos centroamericanos ingresan a precios inferiores a los costos de producción en México. La situación deprime los precios y genera pérdidas directas para los productores nacionales, lo cual se ha reflejado al menos desde noviembre de 2025.

“El mal de Panamá” puede ingresar a México por el contrabando de bananas

La otra cara del contrabando en la frontera sur del país es el riesgo a la sanidad vegetal del campo mexicano.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mantiene campañas activas contra enfermedades presentes en Centroamérica cuya introducción podría tener consecuencias catastróficas.

Concretamente hay tres amenazas: el moko del plátano, ya presente en Chiapas y Tabasco, pero podría acentuarse; la sigatoka negra, activa en la zona fronteriza y el fusarium oxysporum, conocido como “mal de Panamá” que aún no está presente en México.

El moko del plátano es uno de los problemas fitosanitarios más graves del cultivo. La bacteria afecta todas las etapas de desarrollo de la planta, se disemina fácilmente y es determinante para la comercialización internacional.

Está incluida en la lista de plagas más reglamentadas de México ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Entre 2012 y 2024, México invirtió 60.4 millones de pesos en la campaña contra el moko del plátano y sigatoka negra.

El temor de los productores es que el ingreso de producto no inspeccionado puede diseminar la bacteria a municipios que actualmente son considerados libres de ella.

En el caso de la sigatoka negra, es un hongo que ataca el follaje de la planta y reduce drásticamente los rendimientos.

Productores de la zona baja de Tapachula alertaron en 2021 sobre afectaciones severas por esa causa.

En este caso, el comercio ilegal de fruta sin inspección puede transportar esporas del patógeno en propágulos vegetales adheridos al racimo o al empaque.

En tanto, “El mal de Panamá” es ocasionado por un hongo devastador cuya presencia está confirmada en 24 países.

Preocupa que en América Latina ha afectado más de 200,000 hectáreas. En Asia se reportan pérdidas estimadas en 75 millones de dólares anuales.

También preocupa que en Guatemala el control de este hongo no esté totalmente resuelto, por lo que las importaciones desde ese país representan el principal vector de riesgo para México.

Práctica de flaring en Pemex afecta plantaciones

Por otra parte, la quema masiva y permanente de gas asociado que se libera como subproducto de la extracción de petróleo conocida como flaring, es la otra preocupación de los productores.

Los mecheros de Pemex queman gas continuamente, liberando dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno al aire. Estos gases se combinan con el vapor de agua y forman ácido sulfúrico y ácido nítrico en la atmósfera.

La lluvia ácida resultante al contacto con esos compuestos cae sobre plantaciones y quema el tejido foliar del plátano, destruye la capa cerosa protectora del fruto y acidifica el suelo.

El suelo ácido pierde fertilidad: los nutrientes esenciales (calcio, magnesio, potasio) se lixivian, los microorganismos benéficos mueren y la estructura del suelo se deteriora.

En consecuencia, la planta debilitada produce racimos con daños estéticos lo que deriva en el llamado canelamiento de la fruta que la vuelve no exportable, y genera mermas directas.