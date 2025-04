Continúa la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México: CAMe

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió que la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se encuentra en el rango de "Mala" a "Muy Mala" por la alta concentración de ozono, por lo que todavía se mantendrá la Fase 1 de contingencia ambiental.

El organismo detalló que de acuerdo con datos meteorológicos en la ZMVM persiste estabilidad atmosférica moderada y viento débil debido a la influencia de un sistema de alta presión. Mientras que la intensa radiación solar ha favorecido la formación de ozono y su acumulación.

La CAMe reiteró que se recomienda a la población evitar las actividades cívicas, culturales y de recreo al aire libre, así como salir a hacer ejercicio entre las 13:00 y 19:00 horas de este miércoles.

Sin embargo, el organismo no detalló si mañana jueves se mantendrán o no las restricciones del Doble Hoy No Circula. El organismo reiteró que se mantiene con el monitoreo de las condiciones meteorológicas y será a las 20:00 horas de hoy cuando informarán sobre la evolución de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.