Congreso de Veracruz acepta la renuncia de Verónica Hernández Giadáns como titular de la Fiscalía

Hernández Giadáns estuvo al frente de la FGE de Veracruz desde el 3 de septiembre de 2019, cuando ocupó el cargo de manera interina para relevar a Jorge Winckler Ortiz.

Verónica Hernández Giadáns, extitular de la Fiscalía del Estado de Veracruz.Cortesía X / FGE

Redacción El Economista

El Congreso de Veracruz avaló este lunes la renuncia de Verónica Hernández Giadáns al cargo de Fiscal General del Estado (FGE).

Hernández Giadáns estuvo al frente de la FGE de Veracruz desde el 3 de septiembre de 2019, cuando ocupó el cargo de manera interina para relevar a Jorge Winckler Ortiz, quien se encuentra en prisión preventiva. Posteriormente fue ratificada al frente del cargo en mayo de 2020, para un periodo de nueve años.

La dimisión de Verónica Hernández al frente de la FGE coincide con que hace unos días el Pleno de la LXVII Legislatura del Congreso de Veracruz aprobó reformas sobre la designación y destitución de la persona titular de la Fiscalía estatal.

Las modificaciones avaladas por el Congreso local implican también la reducción del mandato de este cargo a cuatro años, en lugar de nueve y también permite su reelección para un segundo periodo.

