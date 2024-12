Compromisos concretos, resultados de la gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum por Sinaloa: Rocha Moya

Nuevos proyectos se cristalizarán en nuestro estado gracias al respaldo del gobierno federal.

Culiacán, Sinaloa, a 23 de Diciembre de 2024.- Con firmes compromisos en materia económica, obra pública, salud, educación y agricultura, concluyó su gira por Sinaloa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este lunes el Gobernador Rubén Rocha Moya durante su Conferencia Semanera, en la que abundó sobre cada uno de los acuerdos establecidos.

Con una inversión de 2 mil 200 millones de dólares, la planta de metanol proyectada para Sinaloa está proyectada para iniciar su construcción en 2025 y la Presidenta Claudia Sheinbaum apoyará con las gestiones de los trámites finales.

"Mexinol tiene un asunto pendiente para que pueda empezar porque estas empresas mientras no resuelven todo lo que le piden sus bancos financiadores no pueden empezar, ¿qué es lo que falta? Que se firme un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para la proveeduría de gas natural, me lo ha planteado la empresa, me lo ha planteado el Secretario de Economía, pero el día 26 tendrán una reunión con la Comisión Federal de Electricidad y dio instrucciones la Presidenta para que se atendiera y le dieran la mayor fluidez posible", precisó el Gobernador.

En materia de salud, Sheinbaum Pardo se refirió a la construcción de un nuevo hospital del IMSS en Culiacán, el cual contaría tentativamente con 216 camas, para lo cual ya se cuenta con un terreno de 6 hectáreas y la aprobación del Consejo del IMSS.

"¿Qué significa para nosotros? Significa una inversión importante, 8 o 9 mil millones de pesos desde el momento en que empiezan a construir, estamos recibiendo un recurso que reactiva la economía particularmente y lo otro, pues es el sentido social", indicó el Gobernador, agregando que además, existe un compromiso directo con el titular del IMSS, para remodelar el hospital de Mazatlán.

En cuanto a obra pública, Rocha Moya afirmó que se construirá el Malecón de Culiacán, margen oriente, mientras que el resto de los proyectos planteados a la federación, se irán ejecutando a lo largo de los próximos 3 años.

El mandatario estatal añadió que en materia de educación, se confirmó la próxima construcción de dos universidades nuevas, una en Culiacán y otra en Mazatlán.

"Se van a crear dos universidades nuevas, la Rosario Castellanos que es una universidad emergente, una universidad que tiene un currículum especial, que tiene carreras novedosas, fue creada por la Presidenta Sheinbaum cuando fue Jefa de Gobierno en la Ciudad de México y ahora la vamos a tener seguramente todos los estados, nosotros si la vamos a tener y estoy de acuerdo que la tuviéramos en Culiacán por la capacidad y vamos a tener la Universidad de la Salud, se están multiplicando las facultades de medicina", señaló el Gobernador, detallando que la institución académica de salud se destinará a la ciudad de Mazatlán.

Finalmente, Rocha Moya concluyó agregando que en lo relativo a temas agrícolas, se terminarán de pagar los estímulos extraordinarios de 750 pesos correspondientes al maíz, lo cual implica un desembolso cercano a los mil millones de pesos, en beneficio directo de los productores sinaloenses.