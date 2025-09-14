Clima en México hoy 14 de septiembre: lluvias intensas en el sur y oriente del país

Este domingo, gran parte del país continuará bajo condiciones de lluvias importantes y temperaturas contrastantes, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones

Los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión al sur de la península de Baja California y el paso de la onda tropical número 32 generarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes en Guerrero, Puebla, Jalisco, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En entidades como Colima, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se esperan lluvias fuertes, mientras que en la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato y Zacatecas se prevén chubascos acompañados de descargas eléctricas.

El SMN advierte que las lluvias podrían reducir la visibilidad en carreteras, provocar encharcamientos, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Viento, oleaje y posibles granizadas

Además de las precipitaciones, se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h en regiones de Sonora y Coahuila, así como en zonas de Chihuahua, Nuevo León, Durango y Zacatecas. En costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se prevé oleaje de hasta dos metros de altura.

Las tormentas podrían estar acompañadas de granizo, especialmente en zonas altas de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz.

Valle de México con cielo nublado y chubascos

En el Valle de México se pronostica ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde, con cielo nublado y probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México. La temperatura máxima será de 23 a 25 °C en la capital del país.

Ambiente caluroso en el norte y sureste

A pesar de las lluvias, continuará el ambiente cálido a caluroso, con temperaturas de 35 a 40 °C en estados del noroeste, norte, occidente y la península de Yucatán.