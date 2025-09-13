Alerta naranja por lluvias en Cuauhtémoc y GAM: prevén encharcamientos e inundaciones

Para la tarde y noche de este sábado 13 de septiembre se activaron alertas por lluvias en prácticamente toda la capital, con énfasis en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, donde el pronóstico es de precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros y riesgo de encharcamientos e incluso inundaciones.

Alcaldías en alerta

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la alerta se mantiene entre las 16:10 y las 23:00 horas, con niveles de intensidad distintos:

Alerta Naranja: Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, por lluvias intensas que pueden generar corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de granizo.

Foto: SGIRPC

Alerta Amarilla: En Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco, con lluvias de entre 15 y 29 milímetros y posibilidad de caída de ramas, árboles y lonas.

Foto: SGIRPC

Peligros asociados

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar:

Encharcamientos y corrientes de agua en vialidades.

Caída de ramas, árboles y objetos inestables.

Afectaciones en el tránsito vehicular y riesgo para peatones.

Recomendaciones para la población

Protección Civil hizo un llamado a no cruzar calles o avenidas con corriente de agua y en lo posible esperar a que la lluvia disminuya antes de salir. Además:

Mantener coladeras libres de basura para evitar taponamientos.

Cerrar puertas y ventanas en casa.

Caminar por banquetas y puentes peatonales.

Evitar refugiarse bajo árboles durante la tormenta.

Ayudar a resguardar a niños, adultos

El Semáforo de Lluvias de la CDMX: entendiendo los colores

El sistema de alertamiento temprano clasifica la intensidad de las precipitaciones en diferentes niveles:

Alerta Amarilla (15 a 29 mm de lluvia): advierte sobre lluvias ligeras que, combinadas con otros factores, pueden causar encharcamientos.

Alerta Naranja (30 a 49 mm): lluvias fuertes capaces de generar afectaciones mayores.

Alerta Roja (50 a 70 mm): lluvias muy intensas con riesgo de daños.

Alerta Púrpura (más de 70 mm): el nivel más alto, reservado para lluvias pocas veces registradas que pueden provocar daños graves.

En cualquier escenario, es importante reportar emergencias al 911, al 55 5683 2222 o al 55 5654 3210.