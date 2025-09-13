Claudia Sheinbaum y Ricardo Gallardo van juntos por más para San Luis Potosí

* La Presidenta de México y el Gobernador del Estado refrendan su amistad y su colaboración institucional a favor de las y los potosinos.

Durante el primer informe del Gobierno de México desde San Luis Potosí, acompañada del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó proyectos estratégicos para impulsar un crecimiento sin límites entre los que destacan la contrucción del tren de pasajeros de San Luis Potosí a Querétaro y a Nuevo Laredo, las supercarreteras Ciudad Valles-Tampico y Tamazunchale-Huejutla y el aeropuerto de Tamuín.

Al recibir a la Presidenta de la República en el centro de Negocios Potosí, el Mandatario potosino Ricardo Gallardo destacó que, "México y San Luis Potosí viven su mejor momento, seguiremos caminando con usted en esta gran transformación", al agregar que el trabajo en el primer año se siente en cada rincón de San Luis Potosí.

Durante su mensaje a las y los asistentes que se dieron cita este sábado 13 de septiembre, Sheinbaum Pardo dio a conocer que actualmente se beneficia a más de 785 mil potosinas y potosinos con los programas del bienestar, quienes también reciben beneficios de los programas sociales estatales.

Adicionalmente adelantó proyectos en infraestructura como la contrucción del tren de pasajeros, las supercarreteras Ciudad Valles-Tampico y Tamazunchale-Huejutla, la construcción de más de 40 mil viviendas por parte del Infonavit, nuevas escuelas preparatorias, el proyecto del hospital para Ciudad Valles y la construcción del aeropuerto de Tamuín, proyectos de infraestructura Federal que refuerzan el trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo que en 4 años ha invertido más de 22 mil millones de pesos para importantes obras de infraestructura.

Finalmente la Presidenta de México dijo que se dispondrán recursos federales para pagar los adeudos históricos que se tienen con los maestros de telesecundarias resultado de la gestión del Gobernador Ricardo Gallardo.