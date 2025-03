Claudia Sheinbaum afirma que seguirá coordinación con EU sin ceder soberanía del país

A compañada de simpatizantes, miembros del gabinete, empresarios y con casi todos los gobernadores del país, incluidos seis de oposición, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, gracias a las negociaciones, se logró el levantamiento de los aranceles impuestos por la administración estadounidense a productos mexicanos, durante un mes más, al tiempo que aseveró que México no puede ceder en su soberanía.

“Nosotros no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras; en ese caso, siempre actuaremos de inmediato”, sostuvo.

En su tercer evento en el Zócalo capitalino, desde que es titular del Ejecutivo federal y ante más de 350,000 asistentes, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la mandataria indicó que la aplicación unilateral de aranceles por parte del gobierno estadounidense fue argumentada con base en el tráfico de fentanilo, no obstante, destacó, que entre octubre de 2024 y febrero de 2025, las incautaciones de la droga en la frontera compartida han permitido una reducción del 50 por ciento.

Sheinbaum confió en que la pausa a los aranceles, de un mes más hasta el 2 de abril, decretada por la administración de Donald Trump, sea más duradera.

Y es que recordó que de acuerdo con lo señalado por Trump, a partir de abril la Unión Americana cobrará aranceles a todos los países que hagan lo mismo con las mercancías estadounidenses.

“Nosotros desde hace más de 30 años hemos firmado dos tratados comerciales, con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque, prácticamente, no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos”, aseveró.

Economía y seguridad

La presidenta mexicana sostuvo también que, en este contexto, se busca fortalecer a la economía mexicana a través del fortalecimiento del mercado interno, mediante el aumento al salario mínimo para garantizar el bienestar del pueblo; ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y en energéticos, que se produzca y se consuma en México; promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos; además, precisó que entre marzo y abril comenzará la construcción de trenes de México a Nuevo Laredo y México a Nogales; así como carreteras, obras de agua y de beneficio social, así como de vivienda.

Además de incentivar la producción nacional para el mercado interno con el Plan México y fortalecer la base del proyecto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación: los programas de Bienestar.

A su vez, Sheinbaum destacó que la estrategia de seguridad del país se basa en cuatro pilares: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación entre el gabinete de seguridad y la Fiscalía General de la República.

“Hemos reducido los homicidios dolosos en todo el país en casi un 15%”, aseguró.

Piden a pruebas a EU sobre nexos de narco con políticos

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, pidió pruebas al presidente Donald Trump de sus dichos en el sentido de que funcionarios del gobierno mexicano tienen vínculos con el narcotráfico.

“Le decimos al presidente de Estados Unidos que pase de la amenaza del señalamiento abstracto al señalamiento concreto. ¿A quién se refiere?, ¿a quiénes se refiere, señor presidente Donald Trump?, ¿quiénes son esos personajes que usted dice que controlan y, sobre todo, los que usted dice que no sólo están del lado del crimen organizado, sino que son funcionarios públicos o gobernantes en este país?

“En México queremos saber quiénes son esas personas y queremos ver cómo actúa el gobierno de México ante pruebas y señalamientos concretos de otro gobierno…’’

En su alocución ante el Consejo Nacional del PAN, aseguró que con la estrategia “idiota” que instrumentó el gobierno federal en el sexenio anterior se perdió soberanía y “lo único que provocó” fue que “creciera a grados monstruosos el crimen organizado. Y eso por más que lo quiera negar la 4T todo mundo en este país sabe, sabemos que es la verdad’’.

Desde hace mucho tiempo existe en México “el arancel al limón… al aguacate… a los transportistas… a las personas pequeñas y medianas empresarias que han dado toda su vida y todo su esfuerzo por emprender algo (...) ¿Y saben cómo se llama ese arancel?... Se llama cobro de piso”. (Rolando Ramos)

Alertan sobre impacto de aranceles de EU

El coordinador de Diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que el gobierno mexicano debe preocuparse por los aranceles recíprocos anunciados por el gobierno estadounidense a partir de abril ya que aplicarían a las mercancías mexicanas que no están incluidas dentro del tratado comercial con América del Norte.

El legislador priista comentó, en una mesa junto a los especialistas en economía, Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, que alrededor del 50% de las mercancías enviadas a Estados Unidos no están dentro del acuerdo comercial.

Precisó que con base en datos de la Oficina de Comercio de Estados Unidos México exporta a Estados Unidos unos 505,000 millones de dólares en mercancías, de las cuales 250,000 quedarían gravadas con aranceles de hasta 25% en comparación con el 2.5% que se cobra en la actualidad.

Ante ello Moreira comentó que algunos de los productos afectados serían computadoras, chips, instrumental médico y algunas autopartes, que suman 70,000 millones de dólares en comercio.

Di Costanzo y Ángel Sulub coincidieron, por su parte, que la industria de autopartes puede ser la más afectada con los aranceles lo cual preocupa porque esta industria es de la que más empleos genera en México. (Redacción)