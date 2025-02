Chocan magistrados del TEPJF por exclusión de ciudadanía en conteo de votos en elección judicial

En una sesión tensa, el Tribunal Electoral confirmó la implementación de un nuevo mecanismo para el conteo de los votos, que será aplicado para la elección judicial, y el cual excluye a la ciudadanía de esta tarea; ello pese a que la magistrada Janine Otálora alertó sobre un retroceso democrático.

Con una votación dividida y entre reproches sobre visiones catastróficas y de fraude, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se determinó utilizar el modelo de casilla seccional durante los comicios para elegir personas juzgadoras en todo el país.

Con ello, el TEPJF también avaló que la implementación de un mecanismo distinto para la recepción y el conteo de los votos de esta lección, ya que los electores ingresarán en una “Urna Única” todos las boletas, mientras que el conteo y cómputo de los votos se realizará en las sedes distritales por los trabajadores del INE y no por los funcionarios de casilla, es decir, la ciudadanía.

Este acuerdo fue respaldado por la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña; y rechazado por la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

De acuerdo con la impugnación presentada por diversos ciudadanos, el hecho de que el escrutinio y cómputo de la elección se realizará en sede distrital y no a través de las mesas directivas de casilla podría afectar la votación.

No obstante, el TEPJF aseguró que no se violentan derechos o quebranta alguno de los principios de los procesos electorales, pues la fase de escrutinio y cómputo se llevará a cabo en sede distrital por ciudadanas y ciudadanos altamente especializados y capacitados para esos fines.

Sobre este asunto, la magistrada Janine Otálora, consideró que el modelo de escrutinio y cómputo de los votos es un gran avance de la democracia mexicana, ya que reposa sobre la ciudadanización de los procesos electorales, lo cual consideró da certeza sobre el proceso.

Por ello, advirtió que “el hecho de validar un modelo de escrutinio y cómputo de votos en el que no participe la ciudadanía, es decir, no participan las y los funcionarios de casilla, en mi opinión implica un retroceso en justamente la calidad de nuestra democracia”.

En el mismo sentido, el magistrado Rodríguez Mondragón consideró que las reglas generales de los procesos electorales son aplicables al proceso electoral de personas juzgadoras, y pese a que esta elección es inédita “no es inédita porque nunca hayamos tenido procesos electorales con participación ciudadana, con voto popular y directo y con una experiencia de varias décadas organizando elecciones”.

No obstante, la magistrada presidenta Mónica Soto mostró su desacuerdo con lo anterior, pues al hacer una clara referencia sobre lo expresado por ambos magistrados, sostuvo que “poner en la mesa de este pleno una visión catastrófica de esta nueva elección, de esta inédita elección en el mundo, no solo en México, no es, creo, este el espacio para ello”.

Y es que agregó que a este Tribunal Electoral no le toca especular, ni generar miedo y duda sobre lo que se está haciendo en un proceso electoral.

“No coincido con que especulemos en que va a ser terrible lo que viene, no coincido también en que traigamos aquí el fraude, el fantasma del fraude que no ha sido olvidado, me parece delicado traer aquí ese tema. Y también creo que esta visión catastrófica no le corresponde al Tribunal Electoral ponerla”, enfatizó.