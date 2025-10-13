Capacitan a 330 servidores del Poder Judicial

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que, en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), capacitó a 330 servidores públicos de las 181 Oficinas de Correspondencia Común (OCC) del Poder Judicial de la Federación (PJF) para la recepción y remisión inmediata de promociones dirigidas a la Corte.

Las personas pueden presentar promociones en cualquiera de las OCC ubicadas en las sedes del PJF en el interior de la República Mexicana, establece el Acuerdo General número 1/2025 (12a.), emitido por el pleno del máximo tribunal del país, relativo a la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia.

El proceso se llevará a cabo a través del Módulo de Intercomunicación (MINTER-SCJN), herramienta tecnológica que contribuirá a la apertura, eficacia y buen funcionamiento de los procesos institucionales.

“El personal capacitado las recibirá y, sin mayor trámite, las enviará a la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explicó el ODJ en un comunicado.

Además, se detalló que las OCC deberán remitir la promoción física y los anexos correspondientes en un plazo de tres días, utilizando el sistema de mensajería ordinaria.

Continúan visitas

Por otro lado, el OAJ también informó que los integrantes del Pleno visitaron jurisdiccionales en Xalapa, Veracruz, y en Apizaco, Tlaxcala con el fin de establecer un diálogo directo con las personas juzgadoras y propiciar un mayor acercamiento con el Órgano de Administración Judicial.

El eje principal del dialogo fue en torno a las condiciones de trabajo que tienen, identificar sus requerimientos administrativos, así como conocer el ingreso y egreso de asuntos que registra cada Juzgado y Tribunal.

Lo anterior con el fin de generar las condiciones necesarias para hacer más eficiente la impartición de justicia a favor de la sociedad.

“Este encuentro, se da en el marco de las visitas a instalaciones jurisdiccionales y reuniones con personas juzgadoras en el país por parte del Pleno del Órgano de Administración Judicial”. (Con información de Rolando Ramos)