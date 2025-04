Candidatas judiciales hacen campaña sin tiempo, sin dinero y sobrellevando el acoso

Con el tiempo acotado, pocos recursos y sobrellevando expresiones machistas y de acoso, es como algunas candidatas al Poder Judicial hacen campaña en busca de ser juezas, magistradas o ministras.

Tal es el caso de Dora Martínez Valero, aspirante con el número 19 en la boleta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y quien hace unos días se convirtió en la primera mujer a la que el INE acreditó haber sufrido violencia política de la elección judicial; luego de haber recibido decenas de mensajes violentos en redes sociales, únicamente por haber publicado un video con el eslogan “Dora la Transformadora”.

“Me llamo Dora, toda la vida se me ha adjetivado mi nombre desde que era niña e iba a la primaria. Me molestaban mis compañeros de la primaria y me decían `batidora´ y `licuadora´.

“Y hasta ahora que estoy haciendo esta campaña como `Transformadora´, recibí muchos insultos con connotación sexual en las redes y sobre todo también con muchos estereotipos de lo que puede ser o no una candidata mujer”, narró la candidata.

La abogada en derecho constitucional, electoral y derechos humanos, también detalló que ante la poca claridad y la desigualdad en la que están la mayoría de las candidaturas, es que decidió hacer este vídeo tan “disruptivo”.

No obstante, lamentó que pese a que no buscaba ponerse en una situación de víctima, y aunque trata de no tomárselo personal, sí consideró importante denunciar lo que pasa en las redes, ya que, dijo, “no se trata sólo de mí. Cuántas mujeres candidatas y no candidatas han sufrido violencia en las redes. Y creo que eso siempre tenemos que denunciarlo porque eso siempre está mal”.

.

Incluso, reconoció que luego de estos ataques cambió un poco su forma de hacer campaña, pues aunque señaló que sigue saliendo a las calles a hacer su campaña de manera segura, si tiene en mente que “a lo mejor me puedo encontrar a alguien que quiera violentarme”.

Aunado a lo anterior, la aspirante a ministra también habló sobre otras limitantes a la que se ha tenido que enfrentar en este proceso electoral, tales como la falta de recursos, tiempo y el desconocimiento de la ciudadanía sobre lo qué hace el poder Judicial.

“Estoy abocada al 100% a la campaña. Es bien duro, tengo que decirlo, porque uno es todo; uno es su repartidor de volante, uno es su camarógrafo, quien graba los videos, en muchos momentos también uno hace los videos y los sube a TikTok”, detalló.

Además, advirtió que “la gente está desconociendo el proceso y también está poco interesada en algunos casos…el poder judicial ha sido un poder judicial lejano a las personas, la gente ni siquiera sabe para qué sirve el Poder Judicial... Y estoy proponiendo un poder judicial más cercano, una Suprema Corte concretamente que vaya a los lugares de origen del conflicto legal”, expresó la candidata sobre sus primeras impresiones al hacer campaña.

Hacer campaña es un reto

Para Tannia Beatriz Esmeralda Martínez Martínez, -aspirante al cargo de magistrada de Circuito en materia Administrativa en la Ciudad de México-, el dejar su escritorio desde el cual hace proyectos de sentencia para un tribunal colegiado y salir a hacer campaña ha sido todo un reto.

“Yo sigo trabajando en el Poder Judicial. Ahorita mi horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, saliendo, no todos los días, pero por decir, en la semana puedo salir martes y jueves en las tardes a colonias, sobre todo a mercados, a dejar mis flyers para que la gente me conozca. Ocupo 2 o 3 horas.

“Sábados y domingos también los ocupó para acercarme a mercados y colonias un poquito más transitadas, para darme a conocer porque si no de otra forma no es posible”, detalló la aspirante de los “tres nombres”, y la cual ocupa el número 13 de la llamada boleta rosa.

En el tema económico, la Licenciada en Derecho por la UNAM, con experiencia de más de 12 años en el PJF, destacó que para hacer su campaña ha tenido que invertir parte de sus ahorros, así como sueldo mensual, por lo que reconoce que es difícil invertir en algo más allá que la impresión de sus flyers, una playera y gorra con su número de boleta y la gasolina para sus traslados.

“No he invertido demasiado dinero. Sin embargo, también debo ser consciente que no estoy ni puedo invertir mucho dinero en esto”, dijo.

Por otro lado, la candidata a magistrada también reconoce que salir a las calles, sobre todo siendo mujer, a pedir el voto, le ha implicado una mezcla de sentimientos, que en algunos casos la hace sentir vulnerable.

“Hay gente que te recibe bien y te escucha, pero hay hombres, sobre todos los hombres que hijole, te ven y te dicen: "Ay, qué guapa, ya tienes mi voto". Te ven de arriba a abajo y sientes la mirada lasciva, sientes, ay, no sé cómo explicarlo, pero son emociones que sí te hacen sentir super vulnerable.

“Pero te dices: "Híjole, pues tengo que estar aquí, tengo que de alguna forma escucharlos porque pues me paré aquí y decidí darle información respecto de de mi campaña"...eso sí es incómodo, molesto, como mujer te lo puedo externar”, expresó.

Finalmente, la candidata 13 de la boleta rosa y a quien le toca hacer campaña por toda la alcaldía Gustavo Madero y parte de la Cuauhtémoc, subrayó que aunque "no te puedo decir si estoy convencida de que voy a ganar la elección. Sin embargo, estoy haciendo mi mayor esfuerzo, lo seguiré haciendo y seguiré tratando de llegarle a la gente a través de la información, de mis propuestas, escuchándolas, a veces lo que la gente necesita es que se acerquen. Voy a seguir haciéndolo y tengo esperanza de llegar. Y si no lo hago, pues bueno, sabré que hice mi mayor esfuerzo”.