Campañas judiciales, entre tocar puertas y uso de redes

Las campañas para elegir, por primera vez, a 137 integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) —la mitad restante será electa en 2027— transcurren con dificultades por las propias restricciones legales a que están sujetos los 612 candidatos a ministros y jueces que contenderán el próximo 1 de junio.

El grueso de los contendientes carece de estructura para difundir sus propuestas y de equipos, en materia de fiscalización por ejemplo para reportar sus gastos y no tienen dinero para financiar sus actividades proselitistas, durante 45 días, porque no les fueron asignados recursos públicos ni autorizado financiamiento privado para hacer proselitismo.

Las campañas, que iniciaron el pasado día 14 y concluirán el 28 de mayo, se centran básicamente en la divulgación vía redes sociales.

“No podemos hacer mítines, imprimir lonas, tenemos un tope de campaña muy limitado; en cierta manera, estoy muy de acuerdo con eso, entre menos se gaste, contamine y ensucie mucho mejor. La creatividad ha sido el principal elemento de la campaña y, sobre todo, el hecho de estar sí en territorio porque no tenemos más que esas dos vías: las redes sociales y estar en territorio”, explicó a El Economista Ixchel Alzaga Alcántara, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del PJCDMX.

Para el caso de los contendientes al TDJ, el tope de gastos de campaña son 277,705 pesos de dinero propio.

De los 137 cargos en disputa, 98 vacantes son de jueces, 34 de magistrados y 5 de magistrados del TDJ de la capital del país.

Tocar puertas

La campaña de Adriana Macedo, candidata a jueza en materia administrativa, del Distrito Cinco Judicial que abarca las alcaldías capitalinas de Coyoacán e Iztapalapa, se enfoca en “tocar puertas”, porque está prohibido pagar volanteo y pagar promoción en las redes sociales.

“Me he enfocado en Iztapalapa. Defino el lugar, trazo la ruta, voy con mi morralito y mis volantes y un amigo me acompaña para no ir sola”, informó.

Se acerca y aborda a la gente que va encontrando a su paso en los mercados, dijo, para explicar su propuesta y se transporta en el Metro. Visita parques, mercados y tianguis porque es donde hay concentración de gente.

Comentó que en Coyoacán ha encontrado gente reacia a la elección judicial y por tanto no la escucha.

Candidato al TDJ de la CDMX también, Rodolfo Salmón hizo campaña por la red social Instagram, la primera semana, para hablar primero a los trabajadores de los poderes judiciales federal y capitalino en su calidad de ciudadanos y luego se enfocará a detallar sus planteamientos a la ciudadanía en general.

“Primero quiero hablarle al trabajador del PJ de la CDMX, entiendo que son los que están más involucrados en este proceso electoral. No quiero gastar porque no tengo dinero como para estar gastando”, afirmó y adelantó que la semana que inicia planea salir a volantear y “hacer alianza con otros candidatos para acompañarnos en los recorridos y aprovechar la atención de la gente” para hacer sus propuestas.

“Ahorita es hablar, hablar, hablar por redes sociales”.

Es de los 295 (48% del total) candidatos que aceptó la invitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a participar en los debates que organizará.

Dinero

A diferencia de Alzaga Alcántara, Macedo y Salmón consideraron necesario cambiar la ley electoral para asignar financiamiento público a los candidatos a juzgadores en próximas elecciones y que puedan organizar mítines.

“Hoy contamos con los elementos suficientes para difundir nuestra persona, más que nuestras propuestas porque una persona juzgadora se tiene que distinguir por su trayectoria y su prestigio, sobre todo no haciendo alusión a un prestigio únicamente académico y de experiencia profesional, lo cual es indispensable pero también una trayectoria ética y moral que es la demanda que hay hoy día”, puntualizó Alzaga Alcántara .

“Está muy acotado hacer campaña, casi estamos atados de manos en temas de dinero y para incentivar el voto (…) Que la ley permita al menos la libre asociación, la organización de mítines para llegar a más gente”, propuso Macedo.

Salmón opinó que sí es necesario legislar en materia de financiamiento.

“Si quieren ver cómo está funcionando esta elección, que la próxima elección intermedia tradicional sea sin recursos públicos. Ya verán cómo se ponen los candidatos a diputados, gobernadores, senadores (…) O con límites de 200,000 pesos”, expresó.