Camión repartidor se hunde en mega socavón de 12 metros en Iztapalapa VIDEO

La tarde del sábado, un nuevo mega socavón sorprendió a vecinos de la alcaldía Iztapalapa. Esta vez, en la colonia Renovación, un camión repartidor de refrescos quedó completamente sumergido en la oquedad, según se observa en un video difundido en redes sociales.

En las imágenes se aprecia cómo el vehículo pesado termina de hundirse en el socavón desaparece en cuestión de segundos sobre el cruce de Calle 4 y Avenida 5.

Socavón de 8 metros de profundidad

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la oquedad mide 6.3 metros de ancho, 12 de largo y 8 de profundidad, y se originó por la afectación de un tramo del colector de 2.44 metros de diámetro

Personal de SEGIAGUA, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), acordonó la zona y realiza maniobras para retirar el camión.

De acuerdo con las autoridades, en breve se iniciarán trabajos de reparación para restablecer la vialidad y pidieron a la población mantenerse alejada del área, así como seguir las recomendaciones de los cuerpos de emergencia.

Foto: Segiagua

Socavón de Zaragoza

Este incidente ocurre apenas unas semanas después del cierre de carriles en Calzada Ignacio Zaragoza por la formación de otro mega socavón que complicó la movilidad en la zona oriente.

En esa ocasión, las autoridades también desplegaron trabajos de reparación de emergencia para restituir el paso vehicular en el menor tiempo posible.

Foto: Sesiagua

La nueva oquedad reaviva la preocupación de vecinos y automovilistas sobre el estado de la infraestructura hidráulica y vial en Iztapalapa, una de las demarcaciones más afectadas por hundimientos y fracturas en la capital.

Llamado a extremar precauciones

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a no cruzar por zonas acordonadas y a estar atentos a la información oficial para evitar riesgos.

Además, subrayaron que los trabajos de reparación se mantendrán de manera continua hasta garantizar la seguridad en la vialidad.