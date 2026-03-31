Buscan que CIDH analice muertes por ICE

Tras la confirmación del fallecimiento de un connacional el pasado 25 de marzo en el centro de detención de migrantes en Adelanto, California, el Gobierno de México anunció una ofensiva legal y diplomática ante esta problemática.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció que las medidas irán más allá de las notas diplomáticas que ya se han presentado en casos anteriores.

“Particularmente este centro de detención que hay en Los Ángeles ha tenido varios (casos de muertes de mexicanos)”, alertó.

Es oportuno precisar que la muerte del 24 de marzo pasado del connacional se suma a dos casos previos reportados en las mismas instalaciones de Adelanto.

Estrategia

Ayer por la tarde la cancillería informó que nuestro país participará como amicus curiae en la demanda L.T. Mesrobian, interpuesta por la organización Public Counsel.

El recurso legal denuncia condiciones críticas en el centro de Los Ángeles, que incluyen aislamiento punitivo, atención médica deficiente, falta de acceso a salud mental y carencias en nutrición y agua potable.

También se presentará una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes bajo custodia de agentes del ICE.

Se indicó también que la Embajada de México enviará cartas a legisladores federales estadounidenses para exponer las graves omisiones médicas en los centros de detención de migrantes.