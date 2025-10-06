Avanza rehabilitación de camino en Villa de Ramos

La Junta Estatal de Caminos, mejora 9.4 kilómetros de vialidad en Villa de Ramos, beneficiando a más de 5 mil habitantes.

La Junta Estatal de Caminos (JEC), rehabilita 9.4 kilómetros del camino Villa de Ramos–San Francisco–Los Hernández, beneficiando a más de 5 mil habitantes de seis localidades con una movilidad sin límites como lo impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y actualmente, la obra presenta un avance del 60 por ciento.

El director de la JEC, Francisco Reyes Novelo, informó que se realizan trabajos de bacheo y colocación de carpeta asfáltica en toda la ruta, además de la instalación de señalamiento. Esta vía conecta la cabecera municipal con comunidades clave y con el hospital más importante de la región, asegurando traslados más seguros y rápidos.

La obra será concluida en breve y entregada por el Gobernador. Esta conexión fortalecerá el desarrollo del altiplano, al enlazar los municipios de Villa de Ramos, Moctezuma y Salinas, con acceso estratégico hacia la región centro del estado.