Avanza en la Cámara Alta homologación del feminicidio

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad -109 votos- la reforma al artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca los tipos penales y sus sanciones en materia de feminicidio.

Aprobada por mayoría calificada de votos, equivalente a dos tercios de los senadores presentes como establece la propia constitución para el caso de los cambios constitucionales, la minuta correspondiente fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación.

La habilitación expresa al Congreso de la Unión para legislar en materia de feminicidio mediante una ley general, cita la exposición de motivos de la enmienda promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum pardo, es la vía idónea para superar las diferencias sustantivas en los elementos del tipo penal, homologar los criterios para acreditar las razones de género, y unificar las agravantes y sanciones actualmente dispersas en las legislaciones locales.

El cambio constitucional, agrega, permitirá reducir la desigualdad en los criterios de investigación, estableciendo parámetros comunes que orienten la actuación de las autoridades en todo el territorio nacional.

“Esto contribuirá a fortalecer la eficacia del sistema de justicia penal y a garantizar una respuesta institucional más coherente, uniforme y con perspectiva de género frente a la violencia feminicida”, precisa.

“Verdad incómoda”

Al fundamentar el decreto, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, admitió que el cambio constitucional “pone sobre la mesa una verdad incómoda, lacerante, terrible. No podemos negarlo, la violencia feminicida no es un hecho aislado, es una realidad que atraviesa todos los espacios de nuestra sociedad en todo el país”.

Laura Esquivel dijo a nombre del PAN que el problema en México no es solamente que falte la ley general en materia de feminicidio, sino la impunidad, investigaciones deficientes e instituciones que llegan demasiado tarde o que nunca llegan.

Por el PRI, Paloma Sánchez explicó que su partido respalda la enmienda constitucional que obliga al Estado a actuar porque hoy no se penaliza igual el feminicidio en Sinaloa, el estado que representa y ocupa el primer lugar en este delito, que en la Ciudad de México, por ejemplo.

“Subo (a la tribuna) convencida de que mientras nuestro país siga teniendo 33 códigos distintos, la impunidad no es un accidente, es una consecuencia inevitable de su propia arquitectura”, afirmó.