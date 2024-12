“Si autoriza EU, no hay mucho que hacer”

La propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) de tipificar en México el narcotráfico como terrorismo en la legislación secundaria implica permitir el intervencionismo militar de Estados Unidos, advirtieron los especialistas en Derecho Germán Pérez Fernández del Castillo y Juvenal Lobato.

Para Pablo Girault Ruiz, consejero de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), si Estados Unidos quiere intervenir en territorio nacional no necesita que México establezca el delito de narcoterrorismo.

“Nada más necesitan aprobarlo allá. Si la propuesta pasa, podrán intervenir en el mundo, no nada más en México (…) No te van a preguntar. Obviamente, ningún país quiere que eso pase, pero al final ellos tienen la fuerza.

“Si ellos allá deciden que las organizaciones criminales se volvieron terroristas y se dan la autorización de perseguirlas en cualquier lado del mundo, pues no hay mucho que podamos hacer.

“Vas a gritar y te vas a quejar y vas a ir a la ONU y dirás lo que quieras, pero si ellos mandan a su Ejército a intervenir o a sus agentes, no vamos a poder hacer mucho. México protestará pero no sé qué tanto logrará”, dijo.

También experto en política, Pérez Fernandez del Castillo afirmó respecto de la propuesta panista, impulsada por el senador Marko Cortés como presidente nacional del PAN, cargo que recién concluyó:

“Teóricamente es un error conceptual y políticamente es una estupidez porque daríamos puerta para que Estados Unidos interviniera militarmente en México por las propias normatividades norteamericanas. Eso sí es inviable (…) Si ya tenemos la amenaza de (Donald) Trump, para qué darle legitimidad. Sería una locura porque, además, ellos entran en búsqueda de algún terrorista y no sabemos si se van a salir, cuándo, cómo, en qué condiciones. Es una propuesta muy estúpida”.

Lobato, constitucionalista de la UNAM, consideró que el problema de inseguridad en México no se resolverá con ese tipo de propuestas “antipatrióticas”.

“No me parece que sea la solución. Tipificarlo de esa manera (como narcoterrorismo) tiene una intención de injerencia por parte de EU; siempre ha sido un intento que se ha buscado para tener esta injerencia. La solución está en que las fiscalías hagan su trabajo y, por supuesto, el gobierno mexicano’’.

Fue tajante en el sentido de que se debe rechazar “la intervención de elementos militares de Estados Unidos’’; las autoridades estadounidenses podrían “ayudar con temas de inteligencia, pero no en una cuestión intervencionista”.

“La solución no está en una calificación legal del narcotráfico como terrorismo, sino en el papel de las fiscalías y, por supuesto, de las policías. No al intervencionismo de gobiernos extranjeros. No me parece que sea la solución, que está en una reforma, en su caso, a las facultades de investigación de las fiscalías, y de sanción, más que una calificación formal en una ley del narcotráfico como terrorismo”.

En su opinión, “no se puede permitir que con la calificación de una propuesta así se permita el intervencionismo de otros países como Estados Unidos; ahí sí coincido incluso con este gobierno”.

Cárteles

El pasado 22 de diciembre, Trump, presidente electo de Estados Unidos, anunció que el primer día de su mandato designará los cárteles “inmediatamente” como organizaciones terroristas extranjeras.

Desde el Senado de la República, durante la discusión y votación de la reforma constitucional que establece la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 24 de septiembre del año en curso, Cortés insistió en su propuesta de tipificar el narcoterrorismo.

Preguntó a Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, “si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país, como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada… ¿están dispuestos o no a tipificar todas estas acciones del crimen organizado, realmente como delito de terrorismo en México?”

El 8 de julio de 2021, la senadora María Lilly del Carmen Téllez García presentó de manera formal a nombre de Acción Nacional la iniciativa de reformas al Código Penal Federal para establecer que los cárteles de la droga que hagan uso de la violencia y causen alarma, temor o terror, se considere que cometen terrorismo.

rolando.ramos@eleconomista.mx