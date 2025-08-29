Aprobación de presidentes municipales bajó a 46.4%; mujeres, las mejor evaluadas

La aprobación promedio de 150 alcaldes y alcaldesas evaluados por Mitofsky para el El Economista bajó cuatro puntos porcentuales entre junio y agosto, al pasar de 50.1 a 46.1 por ciento.

De acuerdo con la medición, cuatro de los cinco alcaldes mejor evaluados en el país son mujeres.

Por partido político, fueron evaluados 81 alcaldes de Morena, quienes tuvieron en agosto una aprobación promedio de 45.8%; del PAN fueron sondeados 35, con un aval de 47.4%; del PRI fueron 15 (44.9%); de Movimiento Ciudadano fueron siete (47.7%); del Partido Verde, siete (49%); del Partido del Trabajo, tres (47%); del PRD, uno (39.8%) y otro más independiente (52.4%).

Gráfico EE

Nota metodológica: Encuesta aplicada a 95,576 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.