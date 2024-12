Alejandro Armenta rinde protesta como gobernador de Puebla

Alejandro Armenta rindió protesta este sábado 14 de diciembre como nuevo Gobernador de Puebla ante el Congreso estatal, relevando al mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

“Protesto sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador Constitucional que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y de esta Entidad Federativa, y si así no lo hiciere, que el Estado y la Nación me lo demanden”, fueron las palabras protocolarias con las que rindió protesta como gobernador de puebla.

Enseguidam expresó que sentía su orgullo por compartir este momento de la historia en Puebla como parte de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. "Me comprometo a continuar con la tarea de reconciliación a favor de Puebla”.

El gobernador destacó que su administración se alineará y coordinará con los principios del Gobierno de Claudia Sheinbaum. “Mantendremos la vigencia de la austeridad republicana y el combate a los privilegios de los gobiernos del viejo régimen para hacer justicia”.

Señaló que Puebla seguirá siendo referente ideológico, político, social, la cultura, del arte, de la innovación y de la ciencia.

Alejandro Armenta destacó que en su administración “cada servidor y funcionaria pública debe regirse por los principios de la Cuarta Transformación y el Humanismo Mexicano”, por lo que se hará respetar “las leyes y normas que impulsen una prosperidad compartida”.

“Nos toca ahora a nosotros mantener el ritmo y el compromiso social de nuestro amigo Sergio Salomón Céspedes, quien en tan solo 2 años demostró lo que se puede hacer en Puebla cuando hay voluntad, amor y eficiencia”, destacó.

Al final de su discurso, reiteró que gobernará para todos "con inclusión, con firmeza, pero sobre todo con justicia y equidad construiremos un futuro mejor. Pondré mi mayor empeño en esta tarea constitucional. Mis fuerzas, mi dedicación y mi energía al servicio de Puebla que es mi tierra. ¡Siempre en equipo! ¡Por Amor a Puebla, vamos a pensar en grande! ¡Vamos a seguir construyendo la historia de Puebla! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva la Doctora Claudia Sheinbaum! ¡Que viva México! ¡Que viva Puebla!”.