Afore Infonavit, Afore XXI y Afore Inbursa, a cargo de la reestructura de Agrofibra: una iniciativa para apuntalar el Plan México

Tras más de dos años marcados por conflictos legales y demandas activas, AgroFibra —el fideicomiso de inversión enfocado en activos agrícolas— enfrenta su momento más crítico.

En la asamblea de tenedores celebrada el pasado 13 de marzo, se presentaron dos propuestas para redefinir su rumbo: una de Skyway Equities, liderada por el empresario Gustavo Tomé, y otra impulsada por Lexington Capital en alianza con Patria Investments, el gestor de activos más grande de América Latina.

Aunque ambas propuestas buscan tomar el control operativo de la fibra, la alternativa de Lexington–Patria destaca por su potencial transformador. En base a fuentes públicas, Patria Investments maneja más de US$45,000 millones de dólares y ha demostrado su liderazgo regional mediante la operación de FIBRAs y vehículos similares en Brasil, Chile y Colombia.

Esta experiencia lo posiciona como un operador con la capacidad técnica y estratégica para enfrentar los retos que enfrenta AgroFibra, profesionalizar su administración y detonar inversión productiva.

La propuesta conjunta plantea un cambio de fondo: pasar de una administración cuestionada y judicializada, a una gestionada por expertos internacionales en activos agrícolas e industriales. La llegada de Lexington y Patria también abriría la puerta a proyectos de infraestructura vinculados al nearshoring, contribuyendo así a dinamizar economías locales y regionales.

Por su parte, Skyway Equities, con más de 25 años de experiencia en bienes raíces y mercados de capital, también presentó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de los certificados de AgroFibra. Tomé, conocido por su presencia en múltiples sectores, busca integrar la fibra como una nueva vertical dentro de su portafolio empresarial. No obstante, sus resultados históricos en Fibra Plus y Fibra HD nos llevan a cuestionar como podría él darle la vuelta a AgroFibra cuando no lo ha podido hacer en sus otras fibras.

La decisión final sobre el futuro de AgroFibra recae en la aprobación de tres de los principales inversionistas institucionales del país: Afore XXI, Afore Inbursa y Afore Infonavit.

Estos inversionistas protegen los intereses de millones de ahorradores y podrían fomentar una nueva etapa de colaboración estratégica entre México y Brasil apuntalando al mismo tiempo, la capacidad de inversión institucional en el Plan México sin la necesidad de comprometer recursos adicionales.

Más allá de ser una decisión financiera, lo que está en juego es el destino de un vehículo que podría —en manos adecuadas— convertirse en catalizador de inversión agrícola, desarrollo rural y crecimiento industrial para el país.

La decisión sobre qué grupo tomará el control de AgroFibra será determinante para su futuro y el de sus inversionistas pero más importante aún, para promover el crecimiento del sector afianzando la capacidad de inversión en el Plan México.