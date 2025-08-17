Acta de nacimiento certificada: así la puedes obtener en línea

¿Si estás por realizar un trámite personal o burocrático y te solicitan presentar tu acta de nacimiento actualizada y certificada? Tranquilo, la obtención de este documento ahora lo puedes hacer en línea a través del portal oficial del Gobierno de México, claro que también se puede hacer de forma presencial en oficinas del Registro Civil o en los cajeros automáticos (en el caso de algunas entidades).

Sin embargo, hacer el proceso en línea es cada vez más rápido y sencillo, permitiéndote descargar e imprimir el documento después de realizar el pago correspondiente.

Para obtener el acta de nacimiento en línea debes ingresar a la página https://www.miregistrocivil.gob.mx/.

Anteriormente el procedimiento se realizaba en https://www.gob.mx/ActaNacimiento/. Sin embargo, a partir del 1 de agosto de 2025, todos los nuevos trámites relacionados con actas de nacimiento se realizarán en la nueva plataforma nacional de registro civil.

Cabe recordar que el costo del trámite en línea varía dependiendo el estado al que se pertenece, toda vez que los gobiernos estatales son los responsables de otorgar el servicio, así como de establecer estos costos de acuerdo a la Ley de Ingresos de cada uno de ellos.

¿Cómo obtener mi acta de nacimiento en línea?

Tener una cuenta en Llave MX. En caso de no contar con ella, se debe crear una cuenta en https://www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml?faces-redirect=true, por lo que tener tu CURP a la mano será indispensable. Con la misma CURP, deberás seguir los pasos indicados e ingresar los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada. Realizar el pago en línea, puede ser con tarjeta de crédito o débito, o generar un formato de pago para tiendas o bancos. Descarga y/o imprime:Una vez confirmado el pago, podrás descargar el acta o enviarla a tu correo electrónico para imprimirla.

Nota:

Si al consultar tu acta de nacimiento se indica que no se encuentra disponible, se debe a que tu documento no ha sido capturado en la Base de Datos Nacional del Registro Civil. En ese caso, debes acudir al registro civil donde fuiste registrado mientras es capturada en la Base de Datos.