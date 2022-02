"Debe transparentarse todo, el que nada debe, nada teme, yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de la polémica generada por haber exhibido los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, el viernes pasado.

Al hablar de nueva cuenta sobre el tema durante una conferencia matutina, el mandatario mexicano defendió que decidió dar a conocer el supuesto sueldo del periodista debido a que este se dedica a "golpear" a su gobierno y al proyecto de transformación.

"Cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear, no solo al gobierno, no solo al presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción, entonces no es conmigo, obviamente, tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista", argumentó el mandatario.

Asimismo, consideró que "es muy bueno para el país, para la purificación de la vida pública de México, el que no haya simulación, dicen los moderados que se quieren hacer pasar como objetivos, que para qué trato estos temas. No, si eso es lo más importante para la transformación y además es en legítima defensa, son golpistas", acusó.

El presidente también buscó dejar en claro que “no me voy a dejar, el que se aflige se afloja, tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación”.

En tanto, sostuvo que pedirá al Inai más información sobre Carlos Loret de Mola, ya que a su parecer todos los medios de comunicación son entidades de interés público.

"Voy a pedir al Instituto de la Transparencia, porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto (el presunto ingreso anual de Carlos Loret de Mola)".

"Todos los medios tienen que ver con lo público, pues son entidades de interés público, son concesiones que tiene el Estado, es importante esto, a ver qué nos dicen, no nos adelantemos", dijo.